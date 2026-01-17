惡男機房性侵實習生拍裸照 法官判全聯連帶賠償300萬

（記者周德瑄／綜合報導）高雄大潤發安管人員張偉傑性侵女實習生，高雄地院審理民事求償案，法官判全聯應連帶賠償300萬。張男於2022年告白遭拒，竟持刀將被害人拖入機房侵犯並拍裸照，遭判刑13年6月。由於大潤發已由全聯實業併購，法官認定賣場安管人員監督不週，判定全聯應承擔賠償責任，全案可上訴。

回顧案件細節，張男於2022年1月間在鳳山分公司任職，因愛慕17歲的女實習生小穎，多次告白卻遭對方封鎖。張男心生不滿，利用安管職務取得機房鑰匙後未繳回，並預先準備水果刀與沙拉脫。趁小穎午休上廁所時，張男持刀將她強行拖入機房反鎖，拍攝裸照後性侵得逞。

示意圖／大潤發安管人員性侵女實習生 法官判全聯連帶賠償300萬。

更惡劣的是，張男在犯案後為了毀滅證據，竟使用預藏的沙拉脫清洗小穎下體，並威脅她不得報警。小穎脫困後隨即向同事求助，警方於隔日逮捕張男，並在其手機內查獲裸照證據。張男在法庭上供稱，是因為與前妻吵架想引起關注才犯案，但法院不採信其說法，依相關罪名判處張男13年6月徒刑定讞。

民事賠償部分，受害者及其家屬向張男求償300萬元獲准。然而，張男名下並無財產可供扣押，導致受害者始終未獲得賠償。小穎與父母進而向大潤發提告，主張賣場在員工管理與安全維護上有嚴重漏洞，包含讓張男輕易持有鑰匙、案發時無人巡邏或監控監視器，導致求救過程完全被忽視。

大潤發雖然抗辯張男當日是請假狀態，且性侵屬於私人犯罪行為，公司已要求提供無前科證明，難以預見其惡行。但法官審理後認為，張男能輕易取得排班資訊與機房鑰匙，顯示公司在安全管理及員工監督上有顯著疏失。考量大潤發已於2023年6月與全聯實業合併，相關債務與賠償責任應由全聯承擔，最終判決全聯與張男應連帶賠償300萬元。

