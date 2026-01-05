惡男猥褻小姊妹188次...僅判5年半 郁方氣炸：出獄小孩還不一定成年

郁方。翻攝臉書「好門媳婦的秘密生活郁小方」



台中地方法院近日審理一起猥褻案件。一名男子對同居女友兩名未成年女兒伸狼爪，犯行多達188次，一審判處有期徒刑5年6個月，引發社會關注。而藝人郁方也氣得發聲，「太可惡了，關了幾年之後出來，小孩都還不一定成年 ，兩個小女孩是不是一樣很危險？ 」

郁方在臉書直言，「我到底看了什麼？法官是男的吧？男男相護吧？」她說，法院將媽媽的男友只判了5年半，關了幾年出來，兩個女孩都還不一定成年，不是一樣很危險？

郁方還說，這名媽媽不適任，應該一起入監，希望社會局快點介入安置兩個女孩。

她最後說不造口業了，「祝福這個判決的直接和間接兇手，你們的媽媽，阿姨，姊姊妹妹，甚至是自己的女兒，都不會遭遇這樣的事情」。

這起案件發生在2021年5月至2023年2月間，根據判決書，男子與女友、女友一對未滿14歲小姊妹同睡一間房，男子常趁眾人熟睡之際，對小姊妹猥褻；甚至女友不在家時，要求姊妹「猜拳猜輸的要跟我一起睡」，又對猜輸的妹妹猥褻，犯行總計多達188次。

法院審理後，認為男子為滿足私慾，戕害小姊妹身心至鉅，自應嚴懲，考量男子坦承犯行，且已與小姊妹達成和解，最終判刑5年6個月。

《太報》關心您：若遭到性騷擾或性侵害，請撥打113專線，尋求專業協助。

