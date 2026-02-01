惡男逆向撞老夫妻…男大生英勇肉搏「血疤爬滿臉」：吃飯不敢脫口罩
記者簡榮良、何榮斌／高雄報導
謝謝你的英勇！前天（1/30）下午16時許，55歲馬姓男子騎乘電動自行車，逆向衝進高雄楠梓區一處地下道，正面撞上走在人行道上的挽手老夫妻，聽聞老翁要報警，馬男理智線秒斷，不斷朝對方頭部狂捶，想置人於死，連女子也不放過，21歲簡姓男大生見義勇為上前壓制，過程中也被對方持安全帽襲擊，臉上留下血跡斑斑的疤痕。他今（1）日出面受訪，坦言吃飯不敢脫口罩，醫藥費近1萬7000多元，如今回想當下，最怕的是對方手裡有刀。對此，楠梓分局表示，將公開表揚男大生英勇行為。
21歲簡姓男大生準備升大三，他的寒假跟別人不一樣，狠狠上了一堂社會課。前天（1/30）下午16時許，騎機車載女友行經事發路段、惠民捷道時，目睹手無寸鐵的老夫妻正被身材魁梧的馬男徒手毆打，無力抵抗下，鮮血逐漸沾染衣服變得有些厚重，人命在旦夕，男大生英勇肉搏，卻很快的落得同樣下場，被安全帽一陣襲擊，臉上多了好幾道疤痕滲血，最終反敗為勝成功鎖喉制服馬男。
今日男大生出面受訪，臉上的OK蹦佔據五官一半，他坦言受傷後跟家人出去吃飯不敢脫下口罩，「整條法令紋都是疤」，嘴巴微張就痛，醫藥費近1萬7000元，保險應該會全額補助，將對馬男提告。
平時有在打排球、健身的體格都難敵馬男失控，更何況是年邁老夫妻？男大生說，老先生感謝救命之恩，送水果禮盒跟紅包慰問，懂事的他知道紅包不能收，卻也塞不回去，等之後探望老先生時會把紅包還回去。
男大生說，若下次再遇到同樣的事，仍會義不容辭出手相救，「因為他們（老夫妻）沒有反擊能力」；不過，會先報警再上前制伏，最重要的是要先保護好自己。
楠梓分局也大讚男大生見義勇為，不懼危險迅速阻止並壓制馬姓嫌犯，讓傷害減到最小，簡同學雖也負傷，但共同打擊犯罪、維護治安英勇的事蹟，警方將公開表揚。
這起車禍發生在前天（1/30）下午16時許，楠梓區惠民捷道往楠梓新路方向的地下道。經了解，55歲馬姓男子騎電動自行車逆向行駛於惠民捷道人行道上，不慎衝撞挽手夫妻，70歲林姓男子要報警，馬男聽到關鍵字理智線斷掉，徒手瘋狂毆打林男頭部，面對身材魁梧、失控的馬男，儘管林男五官早已被打腫、衣服沾染血漬，也無力反抗，只能用手護住頭部不斷挨打。
林男64歲梁姓妻子見枕邊人生命垂危，肉身撲上前勸架也被大手甩開受傷，路過的21歲簡姓男大生見狀上前勸阻，與馬男拉扯滿身傷，才成功將人鎖喉壓制在地。員警到場依傷害罪現行犯將馬男當場逮捕，移送橋頭地檢署偵辦，林男終於能大口吸氣，實在太氣憤，指著馬男鼻頭罵：「我死都要找你討命！」，直到警方勸說會主持公道，才甘願就醫。
然而眼尖的居民發現，馬男是當地頭痛人物，多次鬧上警局卻絲毫沒有悔意，狹路相逢就找人麻煩，去年10月無故拿磚頭作勢攻擊正要上班的民眾，警方到場，馬男戲精上身，躺在地上裝死說心臟痛。礙於告馬男沒錢賠償，家人也拿他沒輒，多數人只好摸摸鼻子自認倒楣；不過，這回攻擊比過往更殘忍、更肆無忌憚，已為地方治安敲響了一記警鐘。
此外，針對馬男被肉搜出是環保局員工，環保局也證實，表示馬男是清潔隊員，該員行事不當，將送職工考核會進行議處並先暫停勤務執行。
三立新聞網提醒您：
保護被害人隱私，避免二度傷害
拒絕家庭暴力，請撥打110、113
拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113
更多三立新聞網報導
抓綠鬣蜥…誤觸「1.2萬伏特高壓電」焚破身害4大企業停電！台電擬求償
國道13年…路殺9萬獸魂！「模糊屍照惹鼻酸」：國3死最多原因曝
地下道逆向撞挽手夫妻…聽「要報警」中邪狂揍！尪浴血咒：死也要索你命
焚身畫面曝！抓綠鬣蜥…誤觸「1.2萬伏特高壓電」22歲男秒墜地燒破肉體
其他人也在看
孫協志婚禮沒邀老媽？緊急回應了 批禮金公審大會「無理取鬧」
【緯來新聞網】47歲孫協志與小11歲夏宇童去年3月登記結婚，將於今年2月14日情人節辦婚宴，今出席活緯來新聞網 ・ 17 小時前 ・ 25則留言
Lulu婚禮風波！男星挨酸「6600全場最少」陳漢典親哥21字發聲
Lulu婚禮風波！男星挨酸「6600全場最少」陳漢典親哥21字發聲EBC東森娛樂 ・ 22 小時前 ・ 30則留言
「雅方」千金正面照曝！ 00後幫老爸重生數十年老牌
知名羊肉爐品牌「雅方」近來在社群媒體上掀起熱潮，這家經營近50年的老品牌，因董事長千金、2000年後出生的林暄穎採用短影音行銷策略，加上長相甜美的她親自入鏡，成功吸引年輕族群目光，讓品牌重獲新生。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 34則留言
他搭手扶梯求「靠左讓道」遭酸1句話爆衝突！從北捷鬧到法院結果曝
台北51歲沈姓男子2年前趕著搭捷運，搭乘手扶梯時遭前方2人阻擋去路，並示意對方靠左，以利通過，但卻被提醒「下次請走樓梯」；當下沈男惱羞，跟2人爆發口角與肢體衝突。沈男挨告，不認罪也不願賠償，一審遭判拘役55天，案件上訴到高等法院，最終改判拘役33天，全案定讞。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 43則留言
39歲曹雅雯「驚天落差」流出！劇烈消風惹網心疼
娛樂中心／李汶臻報導39歲台語歌后曹雅雯有將近半個月沒在臉書更新動態，30日釋出最新影片引發外界關注。畫面中她以全素顏、居家裝扮現身，整尊暴風消瘦的狀態與過去在舞台上的亮麗模樣判若兩人；不少粉絲看了驚呼：「差點認不出來」、「太瘦了」，相關畫面迅速在網路上掀起討論。民視 ・ 18 小時前 ・ 20則留言
張又俠寫給習近平的一封信？矢板明夫：最荒謬的，正是談到台灣的那一段
中共中央軍委副主席張又俠以及軍委委員劉振立近日遭官宣落馬，相關話題持續延燒。資深媒體人矢板明夫撰文指出，近日，網路上流傳一封署名「張又俠寫給習近平」的所謂「公開信」，迅速在華語圈擴散開來。遺憾的是，部分媒體在引用時，似乎忽略了最基本的查證與判讀，使這樣一篇明顯粗糙的文本，被誤認為「內幕材料」。其實，稍作分析便可看出，這封信經不起推敲。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 81則留言
女星車禍毀容急動手術！臉蛋「驚人變化史」曝光 判若兩人網全看傻
中國女星金晨去年3月肇事逃逸，讓助理背鍋頂罪，惡劣行徑引發熱議。對此，金晨聲稱，事發當下她臉部受傷嚴重，第一時間緊急前往醫院接受手術治療，並公開當天臉部流血的照片作為佐證。隨著事件延燒，有網友翻出金晨不同時期的照片對比，認為她近年臉部狀態與過往略有差異，推測是否與當時車禍及後續治療有關。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 2則留言
影/楠梓老夫婦遭逆向騎士暴打 21歲男大生鎖喉壓制解危
高雄市楠梓區30日下午發生一起街頭暴力事件，一對年長夫婦在行人專用道散步時，遭逆向駛入的機車騎士撞擊後，竟被對方施暴毆打。一名21歲簡姓男大生路過見狀挺身制止，雖遭安全帽攻擊仍成功將施暴者壓制在地，警方到場後將施暴騎士依現行犯逮捕。中天新聞網 ・ 6 分鐘前 ・ 12則留言
吳怡霈也覺得扯！主持股王尾牙「一張飆破900萬」 被台下1場面驚呆
女星吳怡霈外型亮麗，擁有流利的口條的她也常受邀主持活動節目，近日，她接下台灣股王信驊科技尾牙主持，表示當時看到台下所有賓客的打扮，讓她一度有參加「國際高科技研討會」的錯覺。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 4則留言
吳尊同框15歲愛女拍雜誌 neinei絕美顏值引網驚嘆：基因太強
【緯來新聞網】藝人吳尊近日與15歲女兒neinei一同登上時尚雜誌拍攝專題，父女同框畫面公開後，引起緯來新聞網 ・ 20 小時前 ・ 13則留言
不是蔡英文、陳水扁！他分析賴清德「最在意這大咖」 曝綠營2028未爆彈
年底九合一大選在即，民進黨內部卻是大小風波不斷，除了前總統陳水扁頻頻針對時事表態之外，前總統蔡英文更是被點名「回鍋政壇」，掀起各界對於總統賴清德「不適任」的質疑；前立委郭正亮指出，比起綠營的老將，賴清德更在意的是台北市長蔣萬安。郭正亮在《大新聞大爆卦》節目中指出，賴清德現在最在意的人不是蔡英文，而是蔣萬安，因為輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳多次訪台，雙方卻......風傳媒 ・ 22 小時前 ・ 149則留言
影/台中31歲母餵食2子不明藥物 4歲、6歲童送醫宣告不治
台中市西區今（31）日凌晨發生震驚社會的人倫悲劇，一名31歲陳姓女子疑似餵食兩名幼子不明藥物，警消獲報趕抵現場時，8歲羅姓男童及3歲林姓男童已失去生命跡象，經緊急分送林新醫院及中國醫藥大學附設醫院搶救，兩人仍宣告不治。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 116則留言
柯建銘、蔡其昌誰接黨團總召？王世堅開首槍表態了：「他」一定會贏
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導去（2025）年兩波大罷免接連失利，民進黨內掀起檢討聲浪，總召柯建銘去留持續引發關注。日前黨團行文徵詢下屆「3長」參選意願，他表態「我會去登記」；而同黨立委蔡其昌也證實，在大家勸進之下決定登記參選。對此，民進黨立委王世堅今（30）日指出，自己非常支持蔡其昌選總召，「相信他一定選得上，贏過柯建銘」。民視 ・ 1 天前 ・ 65則留言
【台股元月風雲榜】買一張血虧91萬...緯穎跌2成同4檔千金股入榜 上市20大衰股出爐
台股今（30）日迎來1月最後一個交易日，《Yahoo股市》統計截至今日為止，1月以來跌幅前20大的上市公司中（註：經還原權息值），以英利-KY（2239）跌得最重，跌幅超過23%，此外，4檔千金股入列，包含EPS獲利王緯穎（6669）也以2成跌幅入榜，川湖（2059）則下挫16%，AES-KY（6781）、貿聯-KY（3665）也同樣淪為跌幅榜一員。Yahoo股市 ・ 1 天前 ・ 3則留言
太常「欺負」陳漢典惹陳媽不悅！小S當場下跪道歉 驚人場面全被拍
男星陳漢典出道後因為擔任《康熙來了》助理主持而廣為人知，節目至今仍是觀眾心中的經典，其中，陳漢典出書時曾透露小S常在節目開他玩笑，讓自己母親走心過，當時小S一聽便要下跪道歉的名場面，仍讓觀眾回味無窮。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5則留言
經典賽／被拒保無法參賽不滿 道奇羅哈斯噴制度不公平
2026世界棒球經典賽（WBC）新增一項保險規定，禁止球員在年滿37歲後為其合約投保，MLB美國職棒洛杉磯道奇內野手羅哈斯（Miguel Rojas）因此在職業生涯最後一個賽季被拒絕代表委內瑞拉參賽，讓他在1月31日年度球迷活動中表達不滿，痛批制度不公平。人間福報 ・ 3 小時前 ・ 2則留言
濕冷入夜！凍完一波再迎「更強冷氣團」 3000公尺高山有下雪機率
今（31）日轉為濕冷天氣，各地氣溫逐步下降，越晚越冷，這波大陸冷氣團將影響台灣到下週二（３日），短暫回溫後，下週五晚間至下週六（6-7日）又有一波大陸冷高壓南下，強度預估比目前這波冷氣團更強。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 2則留言
柯文哲為何對陳菊心有芥蒂？前幕僚揭從「這裡」開始 怨總統之路遭斷
即時中心／林韋慈報導監察院長兼國家人權委員會主委陳菊自2024年底因病住院請假至今，總統賴清德日前宣布准辭。對此，曾任陳菊幕僚的劉進興今（31）日發文表示，柯文哲對陳菊的怨恨，真正原因並非外界所傳的厭女情結，而是「心裡有鬼」，認為陳菊是他的剋星，甚至斷了自己前進總統府的路。民視 ・ 21 小時前 ・ 151則留言
超大膽！陽明海運「環明輪」船長運毒手法曝 疑早與國際毒梟勾結
全球排名前十，也是國內大型海運業者之一的陽明海運，旗下的「環明輪」29日深夜停泊高雄港時，被查出尤姓船長與國際毒梟合作，透過「環明輪」走私數十塊「雙獅地球牌」海洛因磚，總重達到15公斤，黑市價格高達數億元，由於這也是首次有大型貨輪走私海洛因，震撼整個海運圈與緝毒圈，目前尤姓船長以遭法院裁定羈押禁見獲准。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 32則留言
最強記憶體！超車旺宏、晶豪科！「這檔三星夥伴」笑納百億訂單 5天炸噴57.8%外資天天寵
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導全球記憶體市場爆發缺貨潮，記憶體族群續強，非揮發性記憶體整合元件領導廠商旺宏（2337）週漲（1月26日至30日）33.91%；利基...FTNN新聞網 ・ 16 小時前 ・ 6則留言