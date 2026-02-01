惡男逆向撞老夫妻…男大生英勇肉搏「血疤爬滿臉」：吃飯不敢脫口罩

記者簡榮良、何榮斌／高雄報導

謝謝你的英勇！前天（1/30）下午16時許，55歲馬姓男子騎乘電動自行車，逆向衝進高雄楠梓區一處地下道，正面撞上走在人行道上的挽手老夫妻，聽聞老翁要報警，馬男理智線秒斷，不斷朝對方頭部狂捶，想置人於死，連女子也不放過，21歲簡姓男大生見義勇為上前壓制，過程中也被對方持安全帽襲擊，臉上留下血跡斑斑的疤痕。他今（1）日出面受訪，坦言吃飯不敢脫口罩，醫藥費近1萬7000多元，如今回想當下，最怕的是對方手裡有刀。對此，楠梓分局表示，將公開表揚男大生英勇行為。

21歲簡姓男大生見義勇為上前壓制，過程中也被對方持安全帽襲擊，臉上留下血跡斑斑的疤痕。（圖／翻攝自Threads @worthless0309）

21歲簡姓男大生準備升大三，他的寒假跟別人不一樣，狠狠上了一堂社會課。前天（1/30）下午16時許，騎機車載女友行經事發路段、惠民捷道時，目睹手無寸鐵的老夫妻正被身材魁梧的馬男徒手毆打，無力抵抗下，鮮血逐漸沾染衣服變得有些厚重，人命在旦夕，男大生英勇肉搏，卻很快的落得同樣下場，被安全帽一陣襲擊，臉上多了好幾道疤痕滲血，最終反敗為勝成功鎖喉制服馬男。

今日男大生出面受訪，臉上的OK蹦佔據五官一半，他坦言受傷後跟家人出去吃飯不敢脫下口罩，「整條法令紋都是疤」。（圖／翻攝畫面）

今日男大生出面受訪，臉上的OK蹦佔據五官一半，他坦言受傷後跟家人出去吃飯不敢脫下口罩，「整條法令紋都是疤」，嘴巴微張就痛，醫藥費近1萬7000元，保險應該會全額補助，將對馬男提告。

平時有在打排球、健身的體格都難敵馬男失控，更何況是年邁老夫妻？男大生說，老先生感謝救命之恩，送水果禮盒跟紅包慰問，懂事的他知道紅包不能收，卻也塞不回去，等之後探望老先生時會把紅包還回去。

男大生說，若下次再遇到同樣的事，仍會義不容辭出手相救，「因為他們（老夫妻）沒有反擊能力」；不過，會先報警再上前制伏，最重要的是要先保護好自己。

若下次再遇到，男大生說，仍會義不容辭出手相救，「因為他們（老夫妻）沒有反擊能力」。（圖／翻攝自Threads @worthless0309）

楠梓分局也大讚男大生見義勇為，不懼危險迅速阻止並壓制馬姓嫌犯，讓傷害減到最小，簡同學雖也負傷，但共同打擊犯罪、維護治安英勇的事蹟，警方將公開表揚。

這起車禍發生在前天（1/30）下午16時許，楠梓區惠民捷道往楠梓新路方向的地下道。經了解，55歲馬姓男子騎電動自行車逆向行駛於惠民捷道人行道上，不慎衝撞挽手夫妻，70歲林姓男子要報警，馬男聽到關鍵字理智線斷掉，徒手瘋狂毆打林男頭部，面對身材魁梧、失控的馬男，儘管林男五官早已被打腫、衣服沾染血漬，也無力反抗，只能用手護住頭部不斷挨打。

楠梓分局表示，將公開表揚男大生英勇行為。（圖／翻攝畫面）

林男64歲梁姓妻子見枕邊人生命垂危，肉身撲上前勸架也被大手甩開受傷，路過的21歲簡姓男大生見狀上前勸阻，與馬男拉扯滿身傷，才成功將人鎖喉壓制在地。員警到場依傷害罪現行犯將馬男當場逮捕，移送橋頭地檢署偵辦，林男終於能大口吸氣，實在太氣憤，指著馬男鼻頭罵：「我死都要找你討命！」，直到警方勸說會主持公道，才甘願就醫。

然而眼尖的居民發現，馬男是當地頭痛人物，多次鬧上警局卻絲毫沒有悔意，狹路相逢就找人麻煩，去年10月無故拿磚頭作勢攻擊正要上班的民眾，警方到場，馬男戲精上身，躺在地上裝死說心臟痛。礙於告馬男沒錢賠償，家人也拿他沒輒，多數人只好摸摸鼻子自認倒楣；不過，這回攻擊比過往更殘忍、更肆無忌憚，已為地方治安敲響了一記警鐘。

此外，針對馬男被肉搜出是環保局員工，環保局也證實，表示馬男是清潔隊員，該員行事不當，將送職工考核會進行議處並先暫停勤務執行。

