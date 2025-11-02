惡男「饅頭」綁女剃髮逼喝毒咖啡 霹靂小組攻堅瞬間制伏

現場查扣咖啡包57包(毛重：233公克)、愷他命6包(毛重：20.3公克)等毒品。（圖／東森新聞）





臺中市政府警察局刑事警察大隊偵二隊、烏日分局偵查隊共同偵辦一件販賣毒品及妨害自由案件，被害人羅姓女子遭綽號「饅頭」之張姓男子拘禁於汽車旅館，期間不僅被強制剃髮，並被脅迫飲用含有毒品成分之「咖啡包」，警方遂成立專案小組並報請臺灣臺中地方檢察署指揮偵辦。

女子慘遭剃髮。（圖／東森新聞）

據警方調查，張姓犯嫌夥同張姓及林姓友人，因與羅女有財務糾紛，竟將其強行拘禁於汽車旅館，持小刀及電動剃頭刀將其長髮剃除，並強迫其飲下摻有毒品的咖啡包，手段惡劣。經蒐證完備，於114年5月執行搜索，當場查獲張嫌正於旅館內進行分裝毒品，現場查扣咖啡包57包(毛重：233公克)、愷他命6包(毛重：20.3公克)、哈密瓜錠(毛重：13.02公克)、依托咪酯煙油5瓶、煙彈一批、封口機一台、販毒所得新臺幣2萬2千元及手機4隻等贓證物，案經檢察官偵結後，依違反毒品危害防制條例、妨害自由等罪嫌提起公訴。

本案張嫌為87年次，規避查緝，經常更換不同汽車旅館作為分裝毒品據點，行蹤飄忽。專案小組歷經多日追蹤監控，於鎖定其下榻地點後，隨即派出霹靂小組強勢攻堅，張嫌當場驚慌失措、束手就擒，警方強制執法一舉殲滅囂張氣焰。

臺中市刑大結合網路偵查展開違法查緝，此次行動彰顯警方打擊毒品犯罪之堅定立場，也在民眾心中樹立打擊毒品犯罪之決心。臺中市政府警察局刑事警察大隊長紀延熹提醒民眾毒品影響社會、家庭及個人深遠，販賣毒品害人害己；施用毒品嚴重傷害身體健康，且易受毒品控制而做出違法的事情，警方對於毒品犯罪採取「零容忍」態度，再次慎重提醒遠離毒害幸福永在，珍惜生命拒絕毒品。

