惡租客倒車縱火 母女慘死

許姓男子作案用的廂型車卡在林家的大門前，被大火燒成廢鐵。（李京昇攝）

台中市烏日區64歲許姓男子，疑因不滿房東林家不再續租，還控告他偷林姓少女內衣褲，一時心生怨恨，3日凌晨竟駕駛廂型車，倒車衝撞進林家住宅縱火報復，釀成17歲林姓少女與其50歲吳姓母親雙雙葬身火窟，許男犯後試圖輕生，仍被警方逮捕，警詢後依殺人及公共危險罪嫌移送台中地檢署偵辦。檢方不排除聲押。

據了解，林家三代都住在烏日五光路上，林家大兒子與二兒子比鄰而居，林家老母親則住在不到百公尺外。經營中古車行的許男，20多年前以每月1萬元租金，向林家已故的老父親承租林家長子的房子，長子則與母親同住。

長期以來雙方相處尚稱和睦，直到去年7月租約到期，林家老母親考量許是老租戶未著急續租，不料今年初林家二兒子察覺許男行為怪異，常在他的住家徘徊，裝設監視器後，竟拍到許男偷拿他17歲女兒的內衣褲，甚至帶回租屋處，1小時後才掛回，林家憤而報警並請他退租。

許男拒絕搬走，還持續騷擾林家，曾半夜燃燒舊衣樹葉，造成警消出動；也曾手持鐮刀在林家門前走動，林家雖報警，但許辯稱「除草整理」，最後不了了之。無奈之下，林家提告盼透過司法強制許男退租，案件預定本月11日開庭。

沒想到開庭前9天，許男竟起殺意，昨天凌晨2時，他疑先剪斷林家二兒子家門前監視器線路，接著駕駛無牌廂型車，倒車猛撞鐵門引發火勢，林家大兒子聽見撞擊聲連忙報警。

當時林家二兒子的吳姓妻子與17歲女兒在2樓熟睡，火勢迅速蔓延，但因1樓起火、逃生路線被車堵住，加上2樓窗戶為鐵窗，母女根本無法逃生。少女被救出時已無呼吸心跳，送醫不治，母親全身80％燒燙傷，經醫院搶救亦不幸身亡。

案發後許男逃逸，其妻與女兒因聯繫不上而報警協尋，警方循線發現許男駕另輛車逃到環中東路附近，發現他在車內企圖輕生，並情緒崩潰高喊「不想活了」，警方隨後戒護送醫，確認他無礙後帶回偵訊，釐清縱火原因。

另外，消防人員在許男的廂型車內，發現小型瓦斯桶，外界懷疑許男疑用汽油或瓦斯縱火，但現場並無明顯瓦斯味，確切起火原因仍待鑑識人員調查釐清。