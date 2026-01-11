惡老闆正面曝！日恐怖餐廳「牆壁藏女屍」店家照常營業…讓顧客伴屍用餐

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

國際中心／陳弘逸報導

日本北海道日高町驚傳恐怖命案，49歲餐廳老闆松倉俊彥涉嫌將20多歲女性友人殺害，再把遺體藏匿於餐廳牆壁夾層，直到被警方查獲以前，餐廳都照常營業，讓不知情的顧客伴屍吃飯。（示意圖／PIXABAY）

日本北海道日高町驚傳恐怖命案，49歲餐廳老闆松倉俊彥涉嫌將20多歲女性友人殺害，再把遺體藏匿於餐廳牆壁夾層，直到被警方查獲以前，餐廳都照常營業，讓不知情的顧客伴屍吃飯；恐怖行徑令人不寒而慄，此案曝光後，老闆正面照也跟個曝光。

據《每日新聞》報導，這起命案的兇嫌為，49歲餐廳老闆松倉俊彥涉嫌在2025年12月底，將20多歲女性友人殺害，再把遺體藏匿於餐廳牆壁夾層內的隱密空間，入口處以木板完全封死，案發後，依舊照常營業。

廣告 廣告

此案，因死者家屬於2025年12月31日遲遲找不到人，報警求助，當地警方循線找上該餐廳，直到今年1月3日認為松倉俊彥涉有重大嫌疑，被當地執法單位依法送辦。

直到1月10日松倉俊彥才坦承犯案，並供出藏屍地點，警方才順利將店內牆壁拆開尋獲遺體，在死者頸部有明顯勒痕，研判是被依繩索等物品勒斃；並於11日進行解剖，釐清確切死因及身分。

更多三立新聞網報導

國中小營養午餐全免！黃偉哲用蔣萬安「祖父名言」批：有政策買票嫌疑

海陸中士收紅錢！洩露「漢光演習」總統行程…還抖出AAV7、無人機資訊

國軍海陸中士賤賣尊嚴！收21萬「紅錢」拿五星旗拍片：宣誓效忠祖國

大安森林公園約會變調…她指控遭拖公廁「強制性交」法官判無罪原因曝

