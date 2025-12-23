惡老闆狂摸女員工還「打屁股」辯稱：測試聽不聽話

台中市潭子區某企業社發生嚴重職場性騷擾案件。根據法院判決書顯示，該企業社負責人於2023年3月13日，在一名女員工到職首日，即以教導認識商品位置為由，在倉庫內觸摸對方臀部、大腿內側接近陰部位置、胸部及背部等處。

該名老闆見女員工未激烈反抗，進一步以「拿錯商品必須處罰」為由，要求對方翹高臀部接受「打屁股」處罰。在接下來的3天內，老闆每日重複相同行為，變本加厲強抱女員工，撫摸其胸部、陰部，甚至抓住對方的手觸碰自己的生殖器。

女員工在到職僅4天後，於3月17日向老闆哭訴「我不適合這份工作」，提出離職。在辦公室等待結算薪資期間，老闆再次對她伸出魔爪。據女員工陳述，老闆從她的衣服下襬伸手進入內衣，撫摸其左邊胸部。女員工表示當時極度恐懼，但因倉庫內有剪刀、刀片等利器，擔心人身安全，只能以開玩笑的態度應對。

老闆在猥褻行為後，對女員工表示「今天是我把妳離職的，妳不要在這邊也好，對我的誘惑太大了」、「所有應徵者只有妳眼睛看著我說話」，並聲稱所有行為都是為了「測試看看妳是不是一個聽話的員工」。

女員工報警提告後，經醫院心理鑑定確診罹患創傷後壓力症候群，出現重度憂鬱、失眠、喪失食慾、逃避人群等症狀，體重驟降20公斤。出庭作證時，她情緒激動落淚，雙手顫抖。

面對指控，老闆辯稱女員工手臂有刺青，讓他認為對方是「流氓、壞人、8+9」，且女員工工作表現不佳，他不可能對其性騷擾。對於被害人上衣胸前驗出其DNA，老闆辯稱可能是他碎唸時留下的唾液。

台中地院一審依強制猥褻罪判刑1年6個月。老闆不服上訴，高等法院二審認為性騷擾罪應分論併罰，改依3個性騷擾罪各判3個月，合併應執行8個月，可易科罰金；強制猥褻罪部分判刑1年2個月，不可易科罰金。全案近期定讞。民事賠償部分，老闆被判須賠償40萬元，二審駁回上訴，民事部分亦告確定。

