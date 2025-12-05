惡臭擾鄰 鹿港人抗議黑水虻廠
彰化鹿港鎮一家從事黑水虻養殖及肥料製造公司，因惡臭問題遭周圍逾百位居民抗議，居民高舉「我們要乾淨的生活、還我呼吸權」、「拒絕與惡臭為鄰、居民需要新鮮空氣」布條表達訴求，揚言業者若不改善，不排除發動更多人前來抗議、並要求業者搬離，業者則希望居民給予緩衝時間，將覓地把廚餘處理部分移至他處。
該廠長期飄散的惡臭讓居民不再沉默，5日百餘名洋厝里里民及鄰近居民集結廠區前抗議，現場有民眾就指出，該公司設在人口密集處，收廚餘、養黑水虻，製造惡臭外，也造成水汙染，居民已無法忍受。
鹿港鎮長許志宏痛批，曾要求該公司改善，卻迄今未改善，相當惡質，若再不改善，除依法禁止該公司再營運，也將發動更多人到場抗議；縣議員楊妙月則表示，今年7月18日與業者協商，給予半年改善期，惡臭卻持續發生，居民多次反映，未獲善意回應，且自該公司設廠後，臭味、蚊蟲都增多，居民回家也不敢開窗，「希望還居民開窗的自由」。
縣議員藍駿宇也怒批業者，早該改善了，環保局多次前來稽查、開罰，仍未改善，「對不起洋厝里民」；鎮民代表王麗雯強調，居民只求想開窗就開窗、安心吃飯的環境，若半年之期仍未改善，「請他們搬離洋厝」。
業者表示，已找了許多改善的方法，但無法符合居民的要求，將把廚餘處理的部分移至他處，已在努力找地方了，但因場地不好找，希望居民給點緩衝期。
環保局表示，自113年12月起至今，已對該公司進行逾20次的稽查與輔導，依《空氣汙染防制法》及《廢棄物清理法》開罰金額累積達105萬元，今年5月、8月、9月曾執行周界異味檢測，都符合法規標準，將持續督促該公司落實各項異味和廢棄物管理的改善措施。
