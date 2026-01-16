惡臭酸民惹不起？微博爆「藝人逃難潮」趙露思註銷3000萬微博、梁靜茹改跳小紅書

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

曾被視為明星與粉絲最直接互動平台的微博，近年在演算法推波助瀾、飯圈文化失控、營銷號為搏流量不擇手段，加上輿論放大效應交織下，如今已成了公眾人物動輒被炎上的高風險戰場。包括趙露思、梁靜茹、霍建華等知名藝人為了自保，紛紛選擇遠離這紛擾不斷的輿論場。採取「不發文、不回應」，甚至直接關閉或註銷帳號。

趙露思微博帳號最終於8月19日完成註銷。（圖／趙露思小紅書）

身處流量金字塔頂端的趙露思，2025年8月因推廣延安蘋果汁捲入「假助農」爭議，遭到猛烈的輿論抨擊，當晚她在直播乾脆地宣布註銷微博帳號，並留下「真的助農，也要註銷的，拜拜」作為告別語。微博帳號最終於8月19日完成註銷，粉絲數定格在3117萬。

「情歌天后」梁靜茹近期無端被捲入政治爭議，同時因在廈門演唱會的狀態與身形遭到網友群嘲，一度關閉微博帳號，直到15日才重新開啟，但卻全面啟用保護機制、隱藏舊文、限制留言，直接將微博降級為「公告欄」。只剩小紅書、抖音仍正常更新。

被粉絲暱稱「老幹部」的霍建華，因為受不了酸民批評家人跟私生活，其「華傑工作室」於2018年9月12日宣布退出微博等社群平台，清空所有發文，強調今後僅透過作品與外界對話；天后王菲2014年與謝霆鋒「世紀復合」，頻繁遭酸民用偏激言論攻擊，最終選擇在2015年徹底噤聲，目前帳號雖在，卻限制轉發與評論，成為歌迷只能遠觀的「賽博文物」。

