惡蟲變生態偵探！美科學家派蚊子大規模採樣 盼拯救瀕危物種

人人恨之入骨的蚊子竟然可以成為生態監測的得力助手，最近，美國佛州科學家在德盧卡保護區（DeLuca Preserve）大規模採集雌蚊，透過分析牠們體內殘留的脊椎動物DNA，成功繪製出保護區「生物多樣性圖譜」，成果刊登於《科學報告》（Scientific Reports）期刊。

傳統生態監測方法雖然可靠，卻面臨諸多挑戰，蚊子卻成了克服挑戰的好幫手。（圖／pixabay）

生態學家通常需布設攝影機、安置陷阱，或長期追蹤裝設標記的動物個體，這不僅成本高昂、耗費大量人力，還常受棲地複雜度與物種行為所限制。尤其對於爬蟲類或夜行性哺乳類等隱蔽性強的物種，更難以全面掌握其分布與活動情形，形成監測盲區。

廣告 廣告

環境DNA（environmental DNA，eDNA）技術近年快速發展，讓研究者能從水、土壤與空氣中取得生物遺留DNA，大幅提升監測靈敏度。然而，在廣大陸域環境中持續偵測多種類脊椎動物仍存在技術瓶頸。基於這些限制，佛羅里達州研究團隊別出心裁，選擇以「蚊子」作為生物採樣工具，在包含草原、森林與濕地的多元棲地進行大規模實驗。

蚊子可在草原、森林與濕地的多元棲地進行大規模進行生物採樣。（圖／資料畫面／林保署宜蘭分署）

研究面臨的最大挑戰是「血餐」中動物DNA降解速度極快。團隊必須在DNA訊號消失前完成擷取與分析，這要求研究人員優化整個實驗流程，確保每次採集都能轉化為有效的生態資訊。這種「蚊子代為採樣」本質上是環境DNA監測的一種，但獨特之處在於由「生物」協助採集樣本，形成自然界中的「生物採樣器」。

分析結果令人驚喜。蚊子「血餐」中的DNA涵蓋多個生態層次，從大型哺乳動物如鹿，到中小型哺乳類如浣熊，再到各種鳥類，甚至包含不易觀察的爬蟲類。這種自動化採樣方式，讓研究者得以快速掌握保護區內多物種的相對存在訊號，遠比傳統方法收集到更豐富的生態資訊。

蚊子「血餐」中的DNA涵蓋多個生態層次，從大型哺乳動物如鹿，到中小型哺乳類如浣熊（圖），再到各種鳥類。（圖／pexels）

值得注意的是，研究發現不同種類的蚊子具有截然不同的吸血偏好。有些蚊種偏好鳥類血液，有些則專攻哺乳類。由於棲地微環境會改變蚊群組成，分析結果並非完全反映棲地的「真實物種樣態」，而是「脊椎動物、蚊子偏好與空間環境」三者的交互作用。研究團隊特別強調：「蚊子並非中立採樣者」，其行為特性、生物學特徵與棲地適應能力都會影響最終研究結果。

這項研究為生態監測提供創新與實用性的新模式。曾經只被視為令人厭惡害蟲的蚊子，如今搖身一變成為監測生態系統的「好助手」。隨著技術持續精進、跨領域學門合作與大規模地區試驗的開展，這種監測模式有望成為全球生態監測網絡的前哨站，幫助科學家更早發現環境變化，並在生態危機來臨前提早採取防範措施。

延伸閱讀

低溫「4大眼疾」患者爆增 大魔王是青光眼！誤認腸胃炎恐永久失明

暖手器暖暖包易釀低溫燙傷 醫：勿連續用逾半小時

影/睽違8年！阿里山今早下雪了 玉山又現霧淞美景