《惡血》記者告AI巨擘盜用著作 馬斯克旗下xAI首列被告

美國《紐約時報》記者週一（12/22）與5位作家在加州聯邦法院提起訴訟，指控xAI、Google、OpenAI等科技公司未經許可，使用受著作權保護的書籍訓練人工智慧（AI）系統。這也是全球首富馬斯克（Elon Musk）旗下的xAI首度被列為被告。

《紐約時報》調查記者凱瑞魯（John Carreyrou）等人在訴狀中指控xAI、Anthropic、Google、OpenAI、Meta Platforms與Perplexity等AI公司盜用其著作，並將其輸入至聊天機器人的大型語言模型（LLM）之中。

凱瑞魯過去在《華爾街日報》任職時，曾以一系列報導揭發生技新創公司Theranos創辦人霍姆斯（Elizabeth Holmes）標榜「滴血驗病」詐欺投資人的騙局，並寫成《惡血：矽谷獨角獸的醫療騙局！深藏血液裡的祕密、謊言與金錢》一書，在台灣一度造成轟動。

路透社指出，不同於其他仍在審理的案件，這幾位作家並未選擇集體訴訟（class action）的途徑。他們表示，集體訴訟傾向對被告有利，讓公司可以與大量原告協商單一和解。

訴狀指出：「這些開發大型語言模型的業者不應如此輕易地以低廉價格，了結成千上萬件高價值的主張。」

訴狀舉例，美國AI開發商Anthropic今年8月與一群控訴該公司盜用數百萬本書籍的作家，達成首宗AI訓練著作權爭議的重大和解，和解金高達15億美元。然而，該集體訴訟案中，成員每被侵權一次僅能獲得《著作權法》（Copyright Act）法定上限15萬美元的「很小部分（僅2%）」補償。

凱瑞魯在後續聽證會上向法官表示，盜用書籍來建構AI是Anthropic的「原罪」，並強調和解協議未能徹底解決問題。

