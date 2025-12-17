惡行罄竹難書！基隆「3度毒駕男」撞死人遭羈押

基隆一位今年已是第5度持毒、第2度毒駕的楊姓男子，本月15日又毒駕，在仁一路與愛九路口撞死一位剛買完水果的林姓女子，一做毒品快篩又是陽性反應，昨（16日）被移送後檢方聲押獲准。

奪命瞬間。（圖／民眾提供）

據警方的調查，楊男是轄區內的毒品人口，案發前已經是第4度持毒在車內被警方逮到，其中2起就是毒駕，撞死林女這樁算下去就是第3起，當下還撞壞12輛汽、機車，情節相當嚴重。

慘劇現場。（圖／讀者提供）

檢方昨天下午1點半，會同法醫前往相驗，並對楊男複訊，複訊完後檢方認定「被告涉犯《刑法》毒品影響下駕車致人於死罪嫌重大，且屬重罪，另有逃亡及串、滅證之虞」昨天傍晚向基隆地院聲請羈押並禁止接見通信，法官也於晚間裁准，楊男旋即被送進看守所。

