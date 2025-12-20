惡質網友仿張文恐嚇台中新光三越 玖壹壹春風發聲了

針對近期社會事件，玖壹壹春風希望大家出門一定要平安。資料照，李政龍攝



27歲嫌犯張文昨在台北車站與中山站丟擲煙霧彈、持刀隨機攻擊，造成4死11傷，事件震驚社會，不料今天（12/20）卻有網友自稱張文是他兄弟，揚言「下一個地點台中新光三越，目標50人」，身為台中人的玖壹壹春風忍不住發文回應此事。

春風提到，跟身邊朋友聊起這社會案件，發生這種事，看了真的很不捨，也覺得這社會到底怎麼了，「我認識的台中親友們，據我所知你們多多少少都有經歷過面對這種神經人的經驗，如果萬一有一天不幸遇到，只剩你們有那種勇氣面對他，我也相信你們一定非常願意為社會上盡一份心力，保護大家」最後呼籲粉絲：「大家一定要出門平安嘿。」網友也回應要春風注意安全。

台中市第六警分局指出，今上午10點19分獲報，有不明人士揚言前往台中新光三越行兇恐嚇訊息，警方第一時間即調閱該留言網路協定位址，發現為IP位於柬埔寨，與百貨館方聯繫，啟動應變機制，強化館內外安全管理措施，並派遣警力加強周邊巡守與警戒，確保現場秩序與民眾安全無虞。

