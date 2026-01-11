惡鄰佔地竟咬頭攻擊、大猩猩強吻到臉皺掉 搞笑攝影獎揭曉

搞笑野生動物攝影獎「鳥類」首獎。© Warren Price / Nikon Comedy Wildlife



搞笑野生動物攝影獎近日公布得獎名單，英國攝影師普萊斯鏡頭下，兩隻比鄰而居的海鴉因搶地盤起衝突，一隻忽然咬住另一隻的頭，被咬的露出傻眼表情，令人發噱；英國攝影師柯恩2張大猩猩照則分別獲得本比賽最大獎，以及高度推薦。

搞笑野生動物攝影獎（ Nikon Comedy Wildlife Awards）今年共有來自109國、超過1萬張作品參選。本文照片獲主辦單位授權刊登。

英國攝影師普萊斯（Warren Price）鏡頭下的傻眼海鴉，獲鳥類獎項首獎，普萊斯說海鴉在岩石峭壁築巢，那裡空間有限，巢與巢築得密集，偏偏海鴉領地意識強，常有爭巢衝突。照片中一隻海鴉的頭被鄰居咬住，露出「我是誰？我在哪？」的茫然表情。

搞笑野生動物攝影獎最大獎「年度攝影師」及哺乳類獎項首獎作品。© Mark Meth-Cohn / Nikon Comedy Wildlife

英國攝影師柯恩（Mark Meth Cohn）在盧安達花了4天在雲霧繚繞的維龍加山脈（Virunga Mountains）找尋大猩猩家族，成功找到一群悠閒的大猩猩，「擊掌（High Five）」是一隻年輕又愛現的大猩猩，在同伴面前表演各種旋轉、翻滾、高踢腿特技，鏡頭捕捉到他彷彿要與同伴擊掌的瞬間，照片獲攝影獎最大獎暨哺乳類首獎。

搞笑野生動物攝影獎「高度推薦」作品。© Mark Meth-Cohn / Nikon Comedy Wildlife

柯恩的另一張照片「啾咪（Aaaaawa - mum）」獲高度推薦肯定，鏡頭中一隻大猩猩正猛力親著另一隻，被親的大猩猩臉都被親皺了。

其他獲獎作品

搞笑野生動物攝影獎「高度推薦」作品。© Liliana Luca / Nikon Comedy Wildlife

搞笑野生動物攝影獎「高度推薦」作品。© Erkko_Badermann / Nikon Comedy Wildlife

搞笑野生動物攝影獎「高度推薦」作品。© Annette Kirby / Nikon Comedy Wildlife

搞笑野生動物攝影獎「高度推薦」作品。© Alison Tuck / Nikon Comedy Wildlife

搞笑野生動物攝影獎「高度推薦」作品。© Kalin Botev / Nikon Comedy Wildlife

