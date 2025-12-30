惡鄰占用公共空間，鄉民擺阿公遺照加3炷香「顯靈」！魔法打敗魔法。圖／翻自《吃瓜網》

遇到惡鄰占用公共空間該怎麼辦？中國一名鄉民就出招，直接請出阿公「顯靈」，結果最後真的「魔法打敗魔法」，讓惡鄰心甘情願服輸。

這位鄉民抱怨，他的鄰居是一名租客，但經常占用梯廳公共空間，讓這位鄉民相當苦惱。該鄉民也指出，他多次向這位租客反映問題，但對方的態度相當消極，完全不願意改善。而後該鄉民也找上社區管委會，希望能居中協調，但管委會也說，他們找上這位租客溝通，但對方態度依然強硬，不想做任何改善。

這位鄉民莫可奈何，只好想出新招，那就是直接請出阿公遺照，掛在梯廳間。鄉民說，既然這位租客覺得占用公共空間是合理的，那麼他也決定來「以惡治惡」，在梯廳間擺設阿公的供奉廳。梯廳間不只掛上阿公的遺照，鄉民還買來供桌，放上3炷香，加以祭拜阿公。鄉民也強調，他有事先跟租客的房東聯絡並報備，也徵得對方的同意。

廣告 廣告

在阿公「顯靈」後，果然奏效，這位惡鄰租客終於有了反應，向鄉民表示自己沒辦法接受一走出梯廳，就看到阿公遺照，也表示願意「退讓」。據悉租客已和房東持續協調溝通，傳出租客可能將不再續租，對此，網友則紛紛直呼：「果然是魔法打敗魔法！」、「怎麼溝通都無效，一請出阿公就奏效了！」

鄉民燒起3炷香。圖／翻自《吃瓜網》



回到原文

更多鏡報報導

中國AI機器人造反啦！ 踢爆工程師下體「破蛋」

中共稱無人機衝到台北「俯瞰101」 網友抓包：盜用人家直播畫面

高市早苗深夜搬入公邸 秒變「關西大媽」驚豔網友！日式夾腳拖立馬完售