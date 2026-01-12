惡鄰噪音引殺機！屏東男酒後持刀刺死鄰居 法院判處8年徒刑與強制監護

社會中心／洪正達報導

柳姓男子有長期酗酒問題，2024年間在一次酒後殺害鄰居，一審依殺人罪判處1年徒刑。（示意圖／Pixabay）

屏東柳男2024年1月間在友人家飲酒期間，因不滿卓姓鄰居太吵，憤而持長刀將對方殺害，案經屏檢偵結起訴後，屏東地院依殺人罪判處8年徒刑、褫奪公權3年，並於服刑完畢後須入適當處所執行強制監護處分1年，全案可上訴。

判決指出，2024年1月20日當天中午飲酒後，又帶著醉意到友人家續攤直到當晚7點，期間因不滿友人家隔壁鄰居卓男太吵，雙方因此發生口角，憤恨不平的柳男隨即衝回家取來30公分的長刀，當場刺進卓男右胸導致傷重不治，由於柳男有酗酒問題，早已是鄰里間的頭痛人物，這次鑄下大錯讓眾人感到雖不意外，但仍無比震驚。

柳男犯案後被逮捕送辦，案經檢方偵結後移請屏東地院依國民法官程序審理，不過在審理過程中幾乎所有人證都是排灣族原住民，因此在通譯過程中耗費大量時間，也造成國民法官負擔，因此在被告律師、檢方、死者家屬三方同意後，聲請不行國民法官參審，屏東地院審酌後准予改行一般程序審理，全案於12日早上宣判。

