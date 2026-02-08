惡鄰居魔音傳腦報警無效 一紙證明讓對方賠10萬

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣永靖鄉一對張姓夫婦住在三合院，不分晝夜發出敲擊、碰撞、水桶掉落、鍋碗瓢盆掉落、唱歌等噪音，鄰居報警，僅能勸導，張家不予理會；陳姓鄰居忍無可忍，以自己患有僵直性脊椎炎養病為由，提起30萬元的民事賠償，該案經彰化地院審理，法官判被告應賠陳家10萬元。

判決書指出，該三合院週邊是特定農業區，只有稍有聲響住家就會聽到，但被告夫婦分日夜經常發出敲擊、碰撞、水桶掉落、鍋碗瓢盆掉落、刷洗、大力開關門、唱歌等噪音，更恣意大聲交談，令鄰居不堪其擾，2023年5月間員警到場處理，經員警實施勸導後，被告等竟未予理會，陳男改向彰化縣政府環境保護局通報處理，被告沉寂一陣，7月11日晚間9時又以吼叫方式製造聲響，再次經原告通報員警到場勸導。

原告認為，他已給予被告多次改進的機會，然被告均未予理會，經常故態復萌，持續製造噪音情形，且已逾越通常程度，嚴重侵害、干擾原他的生活起居。因此逐日錄下被告發出的噪音達63次，並交待此聲音為何種聲響，最長達2分半鐘，短則30秒，均已遠遠超過農業特定區允許的55至60的分貝值。

陳男以自己患有僵直性脊椎炎，本須安心靜養，但告等所製造之聲響讓他夜不能昧、整天心神不寧，長期失眠，要求賠償30萬元。

被告則以自己發出的聲響都是排油煙機、炒花生、炒菜…等生活噪音，他還指控陳男提供的錄音聲響有偽造。

法官表示，噪音係主觀性感覺，感受程度因個人身心理狀況而異，故聲響是否屬噪音，是否已達侵害他人居住安寧，其要件上須超越一般人社會生活所能忍受之程度；原告居住於「特定農業區」之「甲種建築用地」，依噪音管制區劃定作業準則，係屬供住宅使用為主且需要安寧之「第二類噪音管制區」。

被告長期製造噪音，雖未達噪音管制標準，仍使一般人處於如此環境，客觀上難以忍受，已侵害原告之人格權。而於他人居住區域發出超越一般人社會生活所能容忍之噪音，應屬不法侵害他人居住安寧之人格利益，如其情節重大，被害人非不得依民法第195條第1項規定請求賠償相當之金額，本院審酌被告侵害人格法益之情節，認為被告應連帶賠償原告10萬元為適當。

