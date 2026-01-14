惡鄰弒2命聽到二審判死冷回「喔」！阿公心疼小兄弟發聲：這種人下地獄

記者林昱孜／高雄報導

高雄惡鄰吳龍滿不滿樓上鄰居太吵，前年9月15日在2名幼子面前殺害羅姓夫妻，案件震驚全國。高雄高分院今（14)日二審宣判，維持原審死刑，吳龍滿聽完判決，僅「喔」了一聲；對於判決結果，死者蔡女父親表示，這種人一定要下地獄，在監獄裡還舒服到胖了，2小兄弟直到現在還會做惡夢。

「殺人一下子就兩個就走了」，死者蔡女父親表示，這樣的判決，家屬心裡稍微安慰一些，只是不曉得未來這些司法程序，會不會拖太久，希望在判決後，能夠速戰速決。他提到小兄弟忍不住哽咽，案發至今已經2年了，家庭都還沒辦法恢復，小朋友還會在惡夢中驚醒，爺爺奶奶帶著他們到陌生地方生活，遠離傷心地。

吳龍滿因為不滿樓上噪音，上樓在2名幼子面前，殺掉2人爸媽。（圖／翻攝畫面）

蔡父提到兇嫌吳龍滿，就滿肚子氣，關在監獄裡甚至還變胖了，看起來過得很舒服，直指對方態度惡劣，甚至一度說身上的血跡，是刑警給他沾上去的，一直不承認人是他殺的，「他的態度真的很惡劣，這種人喔一定要下地獄的，殺人一定要償命的」。

死者蔡女父親聽到判決結果稍微安慰，但提到吳龍滿仍滿是怒氣，心疼小兄弟現在半夜還會因惡夢驚醒。（圖／翻攝畫面）

更讓人生氣的是，吳龍滿在二審審理期間，還聲請小兄弟出庭作證，企圖利用孩童對他的恐懼，讓證詞變得顫抖不可信。蔡父說，所幸第一次傳喚時碰上颱風停班停課，第二次則因醫院與諮商專家強烈反對，法官最終駁回傳喚請求。蔡阿公感嘆：「連老天爺都幫忙，不要讓小朋友出來受傷」。

根據《聯合新聞網》報導，吳龍滿聽完二審仍遭判死，只回了一句「喔」。如此冷血的態度，看在因為他暴行，家破人亡的家屬眼裡，更加憤怒，儘管司法判死讓家屬能夠寬慰一點，但終究失去的親人喚不回，傷痛永遠埋在心底。



