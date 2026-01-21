惡鄰狂噴陸配「外來病毒」 LINE群組辦投票：她是毒瘤嗎？下場曝

惡鄰居在社區群組中公然辱罵陸配是外來的病毒。示意圖

高雄一名馮姓男子因與社區住戶李姓女子長期不睦，竟在多達近200人的社區LINE群組內展開「數位霸凌」。馮男不僅嘲諷李女是「法院認證的小三」，更針對其陸配身分歧視開嗆，大罵她是「外來病毒」。最誇張的是，馮男竟在群組發起「投票」，要住戶表態李女是否為「社區毒瘤」。高雄地院審理後，依散布文字誹謗罪判處馮男罰金2萬元，可上訴。

判決指出，馮男因不滿李女曾對他提告妨害名譽，加上認為李女作風破壞社區和諧，遂於去年5月間在成員約197人的大樓LINE群組內公然發難。馮男接連傳送「妳就是外來的病毒」、「要把妳趕出社區」等激進言論，甚至出言挑釁：「我在這裡直接說妳就是社區的毒瘤，來截圖提告呀！」

廣告 廣告

為了徹底羞辱李女，馮男隨後在群組發起名為「您覺得XX大樓的社區毒瘤是什麼」的投票活動，公然將李女列為投票選項之一，意圖透過集體公審的力量貶低李女。

開庭時，馮男辯稱指控李女是「小三」是聽來的，並強調其發言是基於維護社區利益，屬於言論自由範疇。然而法官認為，「小三」一詞涉及私人道德，與大樓管理的公共利益完全無關，且馮男未經查證即隨意散布傳言，已構成誹謗。

法官進一步痛批，馮男在群組發起投票，明顯是將李女「標籤化」，導引其他住戶進行集體霸凌，嚴重損害李女的社會評價。考量馮男犯後未與李女達成和解，且霸凌手段惡劣，法官最終判處罰金2萬元，以資懲戒。



回到原文

更多鏡報報導

美歸學霸愛上正妹收銀員 「水壺冤案」纏正妹2年 法官噴飯判6月

高雄女拔智齒變削骨1.5小時拔不動 換牙醫「10秒搞定」她提告結果超崩潰

PO搜索票聲請書沒打馬賽克 陳佩琪一句話回應…律師點出法律風險「最重關5年」

罹癌翁花蓮「畢業旅行」百萬積蓄遭洗劫！賊買豪車送iPhone寵妻