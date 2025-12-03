惡鄰狂按「尖叫雞」轟炸 女教師忍10年精神徹底崩潰

泰國一名女教師遭鄰居狂按尖叫雞10年騷擾。圖／翻攝自網路

好崩潰！泰國那空那育府（Nakhon Nayok）有名女老師痛訴遭鄰居騷擾長達10年，不僅被亂按門鈴、睡覺被手電筒瘋狂掃射，甚至無時無刻被「尖叫雞」的惱人噪音轟炸，無論怎麼報警都沒有用，最終她蒐集證據爆料媒體，才讓警方介入調查。

根據《AMARINTV》、《Thairath》等泰媒報導，一名女教師指控遭鄰居騷擾長達10年，不斷按壓「尖叫雞」發出惱人噪音，讓她備受折磨，苦不堪言。

她表示，曾向警方報案，希望能制止鄰居的不當行為，不過警察並沒有祭出實際行動，鄰居更是不以為意，持續騷擾，無奈下只好架設監視器，並將畫面爆料給媒體。

廣告 廣告

相關影片可見，男子多次站在兩家之間的圍牆上不停按壓尖叫雞，甚至跨越圍牆，充滿挑釁意味地把尖叫雞伸進窗戶按壓，一心就想把噪音傳進屋內。

女教師崩潰表示，鄰居還會不停按門鈴，甚至趁自己睡覺時，拿手電筒往房間內瘋狂掃射。她坦言，雖然沒有感受到生命威脅，不過種種行為已經讓她的生活幾乎崩潰。該段影片曝光後遭到泰國媒體大肆報導，也驚動警方介入調查。

警方表示，男子起初否認自己有任何騷擾行為，看到相關監視器畫面後，才坦承自己就是影片中的主角，不過始終不鬆口犯案動機。至於雙方先前有發生什麼糾紛，警方目前正在調查釐清當中。



回到原文

更多鏡報報導

中國遊客大鬧韓國！星巴克脫序「做2事」業者超無奈

「我感覺快掛了！」25歲工程師上班爆吐隔日猝死 公司秒寄「離職通知」挨批冷血

200公斤巨熊鑽進迷你地下室住一週 「熊房東」曝驚險瞬間