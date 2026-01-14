惡鄰狠殺父母2幼子直擊...吳滿龍冷血不認！二審仍判死

高雄市苓雅區15日發生夫妻遇害雙亡命案，吳姓兇嫌殺人後逃逸。民眾提供



高雄63歲男子吳龍滿2023年因鄰居噪音糾紛闖入樓上住戶家，當著兩名幼童面前殺害鄰居夫妻；一審高雄地院認定他預謀殺人、手段殘忍，且毫無悔意，判處死刑，今（1/14）日高雄高分院二審宣判，駁回檢察官上訴，維持死刑判決。

回顧案情，2023年9月15日上午7時多，住在高雄苓雅區某大樓13樓的吳龍滿，疑不滿樓上鄰居長期噪音干擾，持預先準備的水果刀從逃生梯上樓並闖入屋內。

當時，羅男妻子蔡女正帶兩名幼童準備出門上學，吳先砍殺蔡女5刀，再進入主臥室，猛刺熟睡中的羅男8刀，導致羅當場死亡，目擊的孩子嚇得衝到樓下管理室求救，管理員立即報警。

犯罪後，吳龍滿騎車一路南下，途中刻意隱匿凶刀與作案衣物，企圖湮滅證據，但仍多次被沿途監視器拍下，最終在屏東縣枋寮鄉被警方逮捕。

高雄地院審理時指出，吳龍滿犯罪事實清楚，手段殘忍且預謀殺人，偵查及庭審中毫無悔意，甚至對鑑定人員及死者家屬嗆聲。法官認為其無更生及再社會化可能，依殺人罪判處死刑，並褫奪公權終身，吳龍滿雖放棄上訴，但檢察官依職權提起上訴。

高雄高分院今日視訊宣判，駁回上訴，維持原判；庭審期間，吳龍滿曾冷血質疑兩名幼童證詞，但因孩子情緒不穩，未出庭作證，男童外公在庭上哽咽表示，孩子目睹父母慘死，搬到外縣市仍無法平復傷痛，上課時常被指指點點，「別說是小朋友，大人都受不了」。

《太報》關心您，勇敢拒絕任何形式暴力，求助專業人員保護自己與他人的安全。

‧全國家暴專線：113

‧報警：110

‧線上通報：關懷e起來

