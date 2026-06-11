惡鄰當面亂刀砍死爸媽「死刑被撤銷」2幼子現況曝

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2023年震驚社會的雙屍命案出現最新進展，65歲吳龍滿因不滿鄰居噪音，持刀闖入住處，當著兩名幼童面前殺害羅姓夫妻。（圖／東森新聞）





2023年震驚社會的雙屍命案出現最新進展，65歲吳龍滿因不滿鄰居噪音，持刀闖入住處，當著兩名幼童面前殺害羅姓夫妻。一審、二審皆判處死刑，但最高法院撤銷死刑判決，發回更審，認為殺人動機仍有疑義，且有必要重新進行精神鑑定。此結果引發死者家屬強烈不滿，痛批司法程序拖延，並擔心最終死刑判決可能出現變數，也透露兩名孩童與雙方父母至今仍承受極大心理痛苦。

死者家屬表示，無法理解案件發展。死者家屬悲痛萬分，「台灣真的不能有死刑嗎？這種罪大惡極的事情，難道不能讓他下地獄嗎？這個社會上容忍這樣子嗎？」

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兩年多前發生的這起命案，65歲吳龍滿不滿鄰居太吵，闖入住處後，當著兩名孩子面前殺害羅姓夫妻。兩人當場死亡，兩名幼童目睹全程，身心受到嚴重衝擊。一審、二審均判處死刑，但案件上訴至最高法院後遭撤銷發回更審，引發家屬不滿。

死者家屬表示，已經做過鑑定，為何仍要拖延，質疑是否為程序手段，並認為相關處理不應持續凌虐被害人，希望案件能儘速定案，讓女兒與女婿得以安穩在天堂安息。

回顧案發時間為2023年9月15日早上7時許，羅姓夫妻準備帶孩子出門上學時，遭吳姓嫌犯持水果刀攻擊，兩人重傷不治。兩名幼童全程目睹過程，心理受創嚴重。

最高法院指出，一審並未明確認定殺人動機，但二審認定嫌犯因懷疑樓上住戶製造噪音而行兇，並認定屬預謀殺人，與卷證資料不符。此外，法院認為仍有必要重新進行精神鑑定。

死者家屬表示，家中長輩與孩童至今仍難以面對事件。死者家屬坦言，「兩個小朋友其實狀況也不好，他的爺爺跟奶奶也跟著痛苦，所以他們都不願意再接觸這些事情，避免觸景傷情。」

判決書內容指出，吳姓嫌犯先前拒絕接受精神鑑定，甚至曾辱罵醫師，最終未完成完整測驗，僅由專家進行判讀。嫌犯犯案後始終否認犯行，並在法庭上要求傳喚年幼被害人作證，態度冷淡。如今最高法院撤銷死刑判決並發回更審，也讓死刑結果出現變數，被害家屬難以接受。

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