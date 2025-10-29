惡鄰綁匪藏狗洞／幼童回家離奇失蹤2天後成焦屍！ 綁匪竟是對門鄰居

張增標（右2）落網後，模擬綁架男童、綑綁手腳等犯案過程。（翻攝東森新聞）

27年前，新北鶯歌一名張姓男子因債務纏身，竟綁架鄰居6歲的兒子、勒贖2,000萬元，因為怕被警察發現，他將男童用膠帶綑綁，塞進汽車的行李廂，結果因為天氣炎熱，男童不幸悶死。為了滅證，張將死者載往桃園大溪焚屍，最後躲回家中，警方上門追查時，張妻謊稱「丈夫好幾天沒回家」，但眼神閃爍，被警方識破，並在儲藏室的簡易衣櫥內發現一個「狗洞」，逮到蜷縮在內的張。針對這起命案，法院審理後，將張判處死刑定讞，案發2年後槍決伏法。

陳姓男童家屬接到第一通勒贖電話是在晚間6點58分打來，警方追蹤查出，電話是從一名呂姓女子的手機撥出，呂女還是陳家對門的鄰居。為了查出綁匪的位置及身分，警方引導男童家長穩住情緒、拖延時間，接下來綁匪又陸續來電，只是改用公共電話撥出，從當天晚上到隔天，綁匪打了11通公共電話到男童家，發話位置遍布新北樹林、板橋及桃園、新竹，警方標出地點與時間，畫出綁匪的移動路徑。

犯下男童命案的張增標（圖）最後被判死刑定讞，案發2年後槍決伏法。（翻攝畫面）

就在警方回溯綁匪的移動路徑時，傳來新線索，有民眾在樹林河濱公園旁的排水溝旁，撿到印有「小蜜蜂幼稚園」字樣的包包，家長到場後確認，正是男童失蹤當天背在身上的書包。警方比對通聯、訪查周邊店家，得知21日傍晚，有人在樹林中華路的加油站購買大量汽油。

7月22日清晨，警方獲報，桃園大溪一處空地發現一具焦屍，旁邊還有一個汽油桶，警方懷疑死者就是被綁架的男童，於是立刻聯繫家長到場，最後根據衣物的碎片與體型，確認死者就是陳姓男童。

當年讀幼兒園大班的陳姓男童（圖）還沒進家門，就被鄰居張增標擄走。（翻攝畫面）

掌握死亡時間與地點後，警方重新整理線索，鎖定第一通勒贖電話，並查出手機門號登記人呂姓女子的丈夫張增標債務纏身，可能就是綁匪。22日上午，警方前往張家訪查，呂女告訴警方：「丈夫到外地找工作，好幾天沒回家。」甚至還在媒體鏡頭前，哭著呼籲丈夫投案，但資深刑警發現，呂女神色不對，似乎有所隱瞞。

22日傍晚5點多，警方回到張家突擊搜索，發現儲藏室有一台電風扇，對著一個拉鍊式的簡易衣櫥吹，衣櫥表面雖然看起來無異狀，但警方仔細檢視，竟在衣櫥內部發現一個「狗洞」，張增標就蜷縮在裡面，警方則當場將他逮捕，押回分局偵訊。到案後，張坦承綁架勒贖，但辯稱「沒打算殺人」，警方最後根據他的供詞與相關證物，還原案情。

男童的焦屍在桃園大溪一處空地被發現，警方獲報後，圍起封鎖線蒐證。（翻攝東森新聞）

法醫的驗屍報告指出，男童的死因是缺氧窒息，死後才遭焚屍，而警方勘驗張的車子，行李廂長度為128公分，與男童身高差不多，檢視氣象資料，案發當天，新北樹林、板橋一帶，氣溫高達37度，所以導致男童窒息。

