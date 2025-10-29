惡鄰綁匪藏狗洞／幼童回家離奇失蹤2天後成焦屍！ 綁匪竟是對門鄰居
27年前，新北鶯歌一名張姓男子因債務纏身，竟綁架鄰居6歲的兒子、勒贖2,000萬元，因為怕被警察發現，他將男童用膠帶綑綁，塞進汽車的行李廂，結果因為天氣炎熱，男童不幸悶死。為了滅證，張將死者載往桃園大溪焚屍，最後躲回家中，警方上門追查時，張妻謊稱「丈夫好幾天沒回家」，但眼神閃爍，被警方識破，並在儲藏室的簡易衣櫥內發現一個「狗洞」，逮到蜷縮在內的張。針對這起命案，法院審理後，將張判處死刑定讞，案發2年後槍決伏法。
陳姓男童家屬接到第一通勒贖電話是在晚間6點58分打來，警方追蹤查出，電話是從一名呂姓女子的手機撥出，呂女還是陳家對門的鄰居。為了查出綁匪的位置及身分，警方引導男童家長穩住情緒、拖延時間，接下來綁匪又陸續來電，只是改用公共電話撥出，從當天晚上到隔天，綁匪打了11通公共電話到男童家，發話位置遍布新北樹林、板橋及桃園、新竹，警方標出地點與時間，畫出綁匪的移動路徑。
就在警方回溯綁匪的移動路徑時，傳來新線索，有民眾在樹林河濱公園旁的排水溝旁，撿到印有「小蜜蜂幼稚園」字樣的包包，家長到場後確認，正是男童失蹤當天背在身上的書包。警方比對通聯、訪查周邊店家，得知21日傍晚，有人在樹林中華路的加油站購買大量汽油。
7月22日清晨，警方獲報，桃園大溪一處空地發現一具焦屍，旁邊還有一個汽油桶，警方懷疑死者就是被綁架的男童，於是立刻聯繫家長到場，最後根據衣物的碎片與體型，確認死者就是陳姓男童。
掌握死亡時間與地點後，警方重新整理線索，鎖定第一通勒贖電話，並查出手機門號登記人呂姓女子的丈夫張增標債務纏身，可能就是綁匪。22日上午，警方前往張家訪查，呂女告訴警方：「丈夫到外地找工作，好幾天沒回家。」甚至還在媒體鏡頭前，哭著呼籲丈夫投案，但資深刑警發現，呂女神色不對，似乎有所隱瞞。
22日傍晚5點多，警方回到張家突擊搜索，發現儲藏室有一台電風扇，對著一個拉鍊式的簡易衣櫥吹，衣櫥表面雖然看起來無異狀，但警方仔細檢視，竟在衣櫥內部發現一個「狗洞」，張增標就蜷縮在裡面，警方則當場將他逮捕，押回分局偵訊。到案後，張坦承綁架勒贖，但辯稱「沒打算殺人」，警方最後根據他的供詞與相關證物，還原案情。
法醫的驗屍報告指出，男童的死因是缺氧窒息，死後才遭焚屍，而警方勘驗張的車子，行李廂長度為128公分，與男童身高差不多，檢視氣象資料，案發當天，新北樹林、板橋一帶，氣溫高達37度，所以導致男童窒息。
更多鏡週刊報導
惡鄰綁匪藏狗洞1／勒贖電話開價2千萬元 來電12次第一通就露馬腳
惡鄰綁匪藏狗洞2／鄰居女主人眼神閃爍有詭 警深入挖掘發現「大祕寶」藏狗洞
其他人也在看
佯租國有地詐千萬 軍官遭判15年
前陸軍第六軍團指揮部軍眷服務組上尉工程官李振育，被控私刻長官印章、偽造文件出租眷地，或佯稱小額工程需保證金，共詐1003萬餘元。2020年案發後逃往菲律賓，今年3月被押解返台受審，桃園地院29日依14個貪汙罪重判李男徒刑15年，褫奪公權3年，可上訴。中時新聞網 ・ 1 小時前
林口男酒駕拒檢逃逸 員警「掏槍」喝止成功壓制駕駛
社會中心／馬聖傑、胡崇恩 新北市報導新北市林口區，今天（週三）下班尖峰時刻，一名修車廠老闆，酒後上路，拒絕攔檢，開車想逃，過程中，甚至一度想衝撞員警！直到員警掏槍出來，他才乖乖就範！員警逮人過程中，一旁餐館老闆，衝過來協助員警壓制駕駛，成功化解危機！事後進行酒測，駕駛酒測值0.45，明顯就是酒駕。民視 ・ 6 小時前
美濃大峽谷案 女地主收押 夫拒捕送醫
橋頭地檢署偵辦高雄「美濃大峽谷」盜採案，掌握涉案女地主石麗君及丈夫巫清文，疑涉嫌花上千萬元雇工開挖盜採的新事證，27日指揮調查局「回馬槍」二度搜索、拘提石、巫2人，檢方複訊後，因石女對於異常金流交代不清，28日以石女涉犯《組織犯罪條例》、《廢棄物清理法》等罪嫌疑重大，且與共犯有勾串之虞，當庭逮捕，並聲押禁見獲准。中時新聞網 ・ 1 小時前
32年前遭酒駕攔腰撞上 坣娜重傷後遇記憶喪失、語言障礙……曾為想不起親姊名字痛哭
根據資料，1993年3月20日晚間，坣娜在參加完第28屆電視金鐘獎頒獎典禮後駕車返家，途中卻被一名超速闖紅燈的酒駕男子攔腰撞上，發生嚴重車禍。導致她脊椎變形、內臟移位與身體多處骨折，最後被送進急診室，但因為醫院沒有病床而被送回家中，隔天又住進另家醫院，昏迷2天終於...CTWANT ・ 8 小時前
命中大紅大紫高低起伏不斷！坣娜32年前曾遇死劫「奇蹟生還」
歌聲穿透力強、辨識度相當高的名歌手坣娜，驚傳因為紅斑性狼瘡病逝，樂壇從此少了一個經典好聲音，翻開她的人生在歌壇、戲劇圈都有代表作，還曾經在32歲那年遇到重大死劫，最後宛如不死鳥般奇蹟生還。中天新聞網 ・ 6 小時前
獨家／邱澤寵妻放閃 扛最帥奶爸被讚「神隊友」
邱澤升格當爸爸後簡直判若兩人，儘管面對媒體仍然話不多，但談起兩個多月的兒子會露出幸福洋溢的甜笑，比熱戀還甜蜜，她也被許瑋甯讚是「神隊友」。鏡週刊Mirror Media ・ 37 分鐘前
胡仁順揭光復重建會沒邀在地民代？錢都是「他」爭取的！
論壇中心／李佳穎報導花蓮馬太鞍堰塞湖釀災，國民黨立委傅崐萁昨（27）日召開重建會議，卻僅邀請部分災民到場，讓無黨籍議長張峻氣的闖入大踹會議桌。對此，民進黨花蓮縣議員胡仁順也在《台灣最前線》分析，這就是傅崐萁的慣用手法，「用重建款去帶地方的風向」，只要新聞上呈現的都是，他去替花蓮鄉親爭取相關的預算就好。民視 ・ 35 分鐘前
中市府非洲豬瘟疫調出爐！吳靜怡：又改口通報日期！
論壇中心／郭芳瑜報導台中非洲豬瘟疫調隔了七天終於出爐，市府推說是因為豬農疫調不精確，但最新疫調查出，養豬協會在10月11日即通報動保處，說有20豬隻死亡。政治評論員吳靜怡在《台灣最前線》節目中指出，之前告訴大家的是10月14日動保處有去關心，結果隔了這麼多天的正式版本又往前推三天。民視 ・ 35 分鐘前
德語媒體：退縮中的特朗普
《南德意志報》評論認為，周四中美峰會不論結果如何，想必都會被美國總統包裝成重大勝利，但中美之爭卻不會就此偃旗息鼓。《日報》評論指出，歐洲必須盡快采取補救措施，減少對中國的原材料依賴。德國之聲 ・ 7 小時前
范姜彥豐控粿粿「婚內出軌王子」！美國極樂片遭挖 網酸：原來是紀錄片
粿粿與范姜彥豐2022年結婚，婚後育有一女「小粿醬」，原本一家三口幸福美滿，未料今（29）日風雲突變。范姜彥豐無預警在社群發文，親口認了婚變，並爆出震撼內幕，痛批妻子「道德淪喪、婚內出軌」，更直接點名老婆出軌對象為王子，消息一出瞬間引爆。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
王子道歉聲明自稱「因為心疼才越線」 律師嗆爆：和人妻聊騷叫沒破壞家庭關係？
今日，男星范姜彥豐在社群平台公布9分鐘影片，公開控訴妻子粿粿和前棒棒堂成員「王子」打著好友的名義婚內出軌，甚至有身邊的知情人替他們隱瞞，不知情的也被2人利用作為掩護，「我的信任和真心被狠狠踐踏，最終成了戴著綠帽的小丑。當知道真相後，再回頭看過去一同玩樂時的...CTWANT ・ 12 小時前
新竹男開百萬敞篷跑車搶銀樓被逮…母淚崩：家裡不缺錢幹嘛要搶?
新竹市一名吳姓男子（36歲）昨（27）日上午10時許，開著掛牌母親名下的百萬雙門百萬跑車到某間銀樓，入店佯裝挑選金飾，竟趁店趁店員拿出金項鍊時伸手搶走後並駕車逃逸，沒想到，卻被正巧休假中的所長在台68線發現，所長隨即通知竹縣竹東分局協助圍捕，最後在五指山灶君堂逮到人。對此，吳男的母親哽咽這樣說。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
明年65歲才能領年金 勞保退休制度必須懂
不少勞工提前退休享受生活，平均61.2歲退休，低於年金請領年齡(圖/xframe)卡優新聞網 ・ 1 天前
首例！蝦皮智取店收銀機台被拆 2嫌搬上貨車偷走｜#鏡新聞
許多民眾會報無人看管的智取店取包裹，但是新竹縣一間智取店，8月時收銀機台卻不翼而飛，警方接獲通報調閱監視器發現是有兩名男子開來貨車，把收銀機台給載走，並載到海邊撬開取走現金，警方六天之後陸續抓到兩名嫌犯。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 16 小時前
中壢車站碰撞糾紛！ 女控遭男子肘擊 怒蒐證PO網
桃園市 / 綜合報導 桃園中壢市火車站發生一起旅客碰撞糾紛，一名女網友指控，因為一名男旅客突然走到她面前，導致她反應不及碰到對方的腳，沒想到對方就用手肘攻擊她，她氣得拿起手機錄影存證，並PO在社群上提醒其他網友小心，引發熱議。穿著藍色外套的男子，拚命用雨傘遮著臉，左閃右躲，女子則拿著手機錄影存證。女子VS.男子說：「你不要遮啊，誣告，有監視器有證人，誣告什麼。」女子指控男子打人，男子一邊反駁，一邊打算逃離現場。女子VS.男子說：「誰打妳，莫名其妙。」男子拒絕認錯的態度，讓女子氣炸了，繼續用手機跟拍，再把影像PO在社群上，女網友指控。昨(28)日上午在桃園中壢火車站，男子超車走到女子前面，她反應不及，碰到男子的腳，沒想到對方突然說女子踹他，甚至用手肘攻擊，看到女子掏手機蒐證，就開始拿傘遮擋臉，後來甚至直接帶起口罩匆匆離去，PO文一出引發網友熱議，有網友認為這是看女性好欺負。民眾說：「撞到難免，脾氣幹嘛這麼大。」民眾說：「確實危險，我會跟站務人員求救，會比較小心一點，畢竟現在的人你也不知道會發生什麼事。」鐵路警察局表示，目前沒有接獲相關報案，當事人如果需要警方協助，可以隨時報案，由警方來釐清真相。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
美濃大峽谷案 前議員助理經手上千萬 丈夫"喝農藥"拒訊問
南部中心／綜合報導檢調偵辦美濃大峽谷案，27日第三度到前議員助理石麗君的家中搜索，檢調懷疑，光是石麗君與地主巫姓夫婿，經手的金流就超過千萬，但搜索過程巫姓男子卻趁機喝下不明液體，拒絕接受訊問，雖然緊急送醫，仍在醫院觀察治療，而石麗君也由法官裁定羈押禁見。檢調27日再度搜索前議員助理石麗君住家，並向法院聲押禁見獲准。（圖／翻攝畫面）檢調持續偵辦美濃大峽谷，要追出幕後藏鏡人，27日再度到前議員助理石麗君的家中搜索，但石麗君的丈夫、也就是峽谷的地主巫姓男子，卻趁檢調不注意，疑似在頂樓喝下不明液體，同住的親友說不清楚當時狀況，但據了解，檢調在搜索告一段落時，要將巫姓男子及石麗君一起帶回去訊問，巫姓男子向調查員聲稱，怕回不來，要去頂樓鴿舍餵鴿子，調查人員看他前面都很配合，答應要求，沒想到10多分鐘後，巫姓男子回來，衣領間出現不明綠色液體，他聲稱喝了不明液體，當場嚇壞調查人員。石麗君的巫姓夫婿，是美濃成功段地主，涉及盜挖及傾倒廢土等案。（圖／民視新聞）巫姓男子兒子說：「一個叫檢察官的他跟我說，叫我去醫院幫我爸爸簽名，然後我第一時間我就趕去醫院嘛。」當天也在家的巫姓男子兒子，看著媽媽石麗君被調查員帶走，而自己也趕緊跟著到醫院，關心爸爸的狀況，巫姓男子兒子表示，「有打鎮定劑，然後他還有插管，所以他有沒有清醒我是不知道，但我在叫他的時候，他是眼睛會微微地動，意識狀況就不方便說太多了。」調查人員發現巫姓男子不對勁，詢問才知他喝了不明液體。（圖／AI示意）知情人士懷疑，巫姓男子的舉動是在向幕後藏鏡人表忠，自己會嚴守秘密，但檢調持續勾稽相關金流，發現光石麗君與巫姓男子經手金額就超過千萬，訊後針對石麗君向法院聲請羈押禁見獲准，橋頭地檢署襄閱主任檢察官顏郁山表示，「檢察官訊問後認被告石某，涉犯廢棄物清理法等罪嫌重大，向法院聲請羈押禁見獲准，本署已密集強勢查緝環保犯罪，已羈押被告19人，扣押重型開挖機具砂石車共38台，查扣現金2000餘萬元。」當初跟著國民黨立委柯志恩一起勘查大峽谷，痛批濫挖濫倒，沒想到她就是大峽谷的地主，檢調持續溯源，要揪出整個犯罪結構。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。※ 安心專線：1925（依舊愛我）※ 張老師專線：1980※ 生命線專線：1995※ 反霸凌專線：0800-200-885原文出處：美濃大峽谷案！前議員助理經手上千萬 丈夫「喝農藥」拒訊問緊急送醫 更多民視新聞報導不爽除夕夜被開罰單 嘴秋哥街頭見女警飆罵「破麻」結果完蛋了快訊／新莊死亡車禍！ 騎士擦撞路緣再撞燈桿殞命男子攜瓦斯桶到三立電視台外又點燃煙火「揚言自焚」 警消急灑水壓制送辦民視影音 ・ 11 小時前
航警收賄放行走私9000條加熱菸品入境 拒菸聯盟籲衛福部「懸崖勒法」守住防線
桃園國際機場爆出航警貪瀆案件，航警局保安大隊一名陳姓警員涉嫌多次收賄，協助公務門信傳媒 ・ 22 小時前
水退一個月災民創傷壓力才開始！ 夫妻倆不敢閉眼「輪流守夜…」
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 馬太鞍堰塞湖溢流重創花蓮光復鄉，雖然洪水已經退去超過一個月，街道泥濘清除了，但災民心裡的創傷卻還在，門諾醫院壽豐分院啟動身心關懷，為災民送藥、諮商，就發現仍有人擔心睡得太沉，不敢吃安眠藥；還有名陳媽媽直呼「半夜根本睡不著，只能跟老公一人睡上半夜，一人睡下半夜，輪流顧著那片黑暗。」 陳媽媽回想那一夜的洪流，聲音仍在顫抖...匯流新聞網 ・ 18 小時前
蝦皮無人店被盯上! 離譜竊賊偷搬大型繳費機
生活中心／李世宸、莊柏驊、黃兆康 新竹-新北報導怎麼會有人偷走整台蝦皮繳費機？新竹縣就發生這樣的離譜竊案，竊賊將無人店面的整台蝦皮智取機都偷走，更一路偷車，將機器載往8公里外的新豐海邊破壞後，將裡頭現金拿走，警方靠監視器抽絲剝間，最後還是將兩名嫌犯逮捕到案！頭戴安全帽兩名男子滿頭大汗，把大型蝦皮繳費機推上小貨車，機器還一度滑落。「竊賊。」繳費機重達百公斤，施力角度也不好搬，兩人吃力地推，但也越看越不像蝦皮員工，原來根本是竊賊，趁深夜偷走機台，民眾直呼太離譜了。民眾：「這件事情當然很誇張真的是，因為他怎麼搬才厲害，現在有加了那個鎖啊，對啊所以應該是都有在防啊，把整個機台拿走，好像也是滿誇張的。」蝦皮大型繳費機遭竊，警方起出做案工具。（圖／警方提供）民視記者李世宸：「無人店自動化管理，讓很多用戶都覺得方便，但這空間也讓犯嫌，有了可趁之機。」蝦皮8月間，共有兩間店陸續遭竊，分別是新豐泰安店、湖口仁愛店，，連轄區新湖分局都形容，這是全台首例蝦皮智取機竊案，警方調閱監視器，鎖定49歲馬姓男子以及45歲歐姓男子，他們一路偷車逃逸，包括偷東西的小貨車和逃逸車輛都是偷來的，最後發現機台竟被丟棄在八公里外的新豐海邊，兩人也雙雙落網。蝦皮大型繳費機就這樣被敲開破壞，遺棄在新竹海邊，警方循線起出，成為犯案鐵證。（圖／警方提供）新竹縣新湖分局副分局長林瑞枋：「拘提馬嫌及歐嫌兩人到案，查扣作案工具一批，及毒品等證物，全案依違反刑法加重竊盜罪，及毒品危害防制條例罪嫌，移送地檢署偵辦。」警方陸續起出做案工具，大膽手法讓員警也直搖頭，感嘆為了偷錢，還得大費周章、把整台機器都每搬走！原文出處：這也偷！ 2賊搬走「蝦皮百公斤繳費機」 一路偷車逃 更多民視新聞報導「北教大王力宏」爆偷吃劈腿12女！校方回應了恐成生化武器！吳思瑤驚曝「淘寶肉可躲避入關防線」 籲政府推禁令中國電商肉製品竟能直接輸台？郵務員人心惶惶 中華郵政回應了民視影音 ・ 15 小時前
台南銀樓搶案！ 鐵鎚匪劫走「13兩黃金」拒透露下落
台南市 / 綜合報導 台南安南區一間銀樓昨(27)日下午發生搶案，30多歲黃姓男子騎著偷來的機車，闖入銀樓持辣椒水狂噴行動不便的業者後，再用鐵槌敲擊玻璃接著搜刮共13兩的金飾後離開，警方獲報鎖定特定對象，在晚間11點逮到人，不過嫌犯拒絕透露黃金下落，警方還要追查。全身包緊緊，戴著安全帽的搶匪，一進入銀樓，就從包包拿出辣椒水，朝老闆狂噴，老闆行動不便，只能拿起拐杖反擊，雙方展開拉扯動靜之大，就連樓上的老闆娘也嚇到，衝下來制止。銀樓業者說：「他還是一直噴辣椒水。」持辣椒水繼續攻擊，還推了老闆娘一把，接著持鐵鎚敲打展櫃玻璃，搶走金飾，重回被搶的銀樓，就在台南安南區，老闆回想經過心有餘悸。銀樓業者說：「他進來就一直噴，他進來就狂噴，我跟我太太都被噴，噴很多，到現在還會感覺辣，有嚇到。」27日下午5點多，30多歲黃姓男子，闖入銀樓內砸毀玻璃櫃，搶走13兩金飾，銀樓業者說：「總共5盤，搶走其中的2盤，都鍊子類的，手鍊跟項鍊，那比較重，比較大條。」銀樓業者是一對老夫妻，老闆是身障人士，被搶當下根本無力反擊，發生搶案之後，警方循線來到永康，晚間11點，在嫌犯住處抓到人。台南市第三分局副分局長林雲豪說：「於案發6小時內在永康區，將黃姓犯嫌拘捕到案，並查扣相關證物，全案依強盜罪嫌移送。」搶匪36歲黃姓男子，他騎著偷來的機車犯案，初步了解，因為缺錢才鋌而走險，事後竟然拒絕告知黃金的下落，警方目前還在追查，針對無力反抗的銀樓業者，持辣椒水攻擊，實在可惡。 原始連結華視影音 ・ 1 天前