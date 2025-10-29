惡鄰綁匪藏狗洞1／勒贖電話開價2千萬元 來電12次第一通就露馬腳

男童的焦屍在桃園大溪一處空地被發現，警方獲報後，圍起封鎖線蒐證。（翻攝東森新聞）

1998年7月20日傍晚，新北鶯歌一名就讀幼兒園大班的陳姓男童，放學後沒有回家，家長焦急地詢問老師，老師表示，男童確實有搭上娃娃車，並由隨車老師牽下車，幫忙按了2樓住家的門鈴，1樓大門打開後，老師親眼看著孩子進門才離開。

不過，男童的母親卻說，她根本沒看見兒子，為什麼短短幾分鐘，孩子竟然人間蒸發？家長起初以為孩子跑到鄰居家或巷口玩耍，但隨著天色漸暗，孩子依舊毫無音訊。就在家長四處尋找時，家裡的電話突然響起，一名陌生男子聲稱孩子在他手上，要2,000萬元贖人，不得報警，否則撕票。由於前1年，藝人白冰冰的女兒白曉燕才遭綁架撕票，男童家長不敢輕忽，立刻向警方報案。

張增標將男童的隨身包包（圖）丟棄在新北樹林一處排水溝。（翻攝東森新聞）

第一通勒贖電話是在晚間6點58分打來，警方追蹤查出，電話是從一名呂姓女子的手機撥出，呂女還是陳家對門的鄰居。為了查出綁匪的位置及身分，警方引導男童家長穩住情緒、拖延時間，接下來綁匪又陸續來電，只是改用公共電話撥出，從當天晚上到隔天，綁匪打了11通公共電話到男童家，發話位置遍布新北樹林、板橋及桃園、新竹，警方標出地點與時間，畫出綁匪的移動路徑。

張增標用膠帶（圖）綑綁男童、塞入汽車行李廂。（示意畫面）

雙方通話過程中，也不斷交涉贖金、討價還價，最後在7月21日清晨，綁匪同意把贖金降為二百萬元，但下午四點多，綁匪在板橋府中街的公共電話亭撥出最後一通勒贖電話後，疑似發現遭警方盯上，就不再聯絡。警方研判，綁匪仍在大台北地區活動，因此針對府中街周邊加強搜尋，同時沿著他前幾通電話撥出的地點，展開地毯式訪查。

當年讀幼兒園大班的陳姓男童（圖）還沒進家門，就被鄰居張增標擄走。（翻攝畫面）

就在警方回溯綁匪的移動路徑時，傳來新線索，有民眾在樹林河濱公園旁的排水溝旁，撿到印有「小蜜蜂幼稚園」字樣的包包，家長到場後確認，正是男童失蹤當天背在身上的書包。警方比對通聯、訪查周邊店家，得知21日傍晚，有人在樹林中華路的加油站購買大量汽油。

7月22日清晨，警方獲報，桃園大溪一處空地發現一具焦屍，旁邊還有一個汽油桶，警方懷疑死者就是被綁架的男童，於是立刻聯繫家長到場，最後根據衣物的碎片與體型，確認死者就是陳姓男童。

