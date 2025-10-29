惡鄰綁匪藏狗洞3／男童死後才遭焚屍 法醫驗屍報告揭冤枉喪命真相

張增標將男童套上帆布袋、露出頭，塞進紅色轎車（圖）的後行李廂。（翻攝東森新聞）

張增標綁走男童正值盛夏，白天氣溫超過36度，男童被困在狹小悶熱的行李廂，張增標沿著新北土城、板橋、樹林繞行，偶爾停車讓男童喝水。21日下午，張開車前往板橋途中，發現男童沒了動靜，停車察看，才赫然發現男童已死亡。儘管如此，張仍於下午4點多，在板橋府中街撥出最後一通勒贖電話，之後因為懷疑被警方跟監，才中斷聯繫。

天傍晚，張增標先到加油站買汽油，深夜11點，再將男童遺體載到桃園大溪產業道路旁焚燒，事後再前往桃園八德洗車，清除車內的血跡與汽油味，隔日凌晨將車停回新北鶯歌後火車站，才步行返家。

犯下男童命案的張增標（圖）最後被判死刑定讞，案發2年後槍決伏法。（翻攝畫面）

法醫的驗屍報告指出，男童的死因是缺氧窒息，死後才遭焚屍，而警方勘驗張的車子，行李廂長度為128公分，與男童身高差不多，檢視氣象資料，案發當天，新北樹林、板橋一帶，氣溫高達37度，所以導致男童窒息。

男童的焦屍在桃園大溪一處空地被發現，警方獲報後，圍起封鎖線蒐證。（翻攝東森新聞）

由於罪證確鑿，檢方很快將張增標起訴、移審法院。法院審理後認定，張增標在綁架過程中，明知自己的行為可能導致男童死亡，卻放任男童困在高溫、密閉的汽車行李廂，屬於「不確定故意殺人」，至於焚屍行為則構成損壞屍體罪，最後在2000年4月將張判處死刑定讞，2個月後槍決伏法，為此案劃下句點。

