惡鄰養3猛犬放任追咬住戶！管委會120票通過強制驅離

新竹科學園區附近一處大型社區發生嚴重養犬糾紛，最終導致住戶遭法院判決強制搬離。陳姓男子自2022年8月起在社區內飼養3隻大型杜賓犬，卻長期違反社區住戶規約及寵物管理辦法，引發其他住戶強烈不滿。

根據社區管理委員會指控，陳男飼養的3隻杜賓犬經常在社區公共區域四處遊蕩，未繫牽繩，隨處大小便，嚴重影響公共環境衛生。更令住戶擔憂的是，這些大型犬隻會在其他住戶經過時追車、追人，造成居住安全隱憂。夜間時分，犬隻還會大聲狂吠，影響社區安寧。

廣告 廣告

管委會表示，針對陳男違規行為已多次勸導，並依規定開罰達25次，但陳男始終置之不理，未見改善。情況在今年9月更加惡化，其中一隻杜賓犬竟咬傷社區總幹事，但陳男仍堅持繼續飼養，拒絕配合改善。

除了犬隻問題外，管委會另外發現陳男涉嫌竊電行為。陳男在社區內路燈拆除後，擅自於路燈基座鑿出一條暗管，將公共用電線路接到自家花圃邊，再以明管接至其牆壁設置的接線盒內，將電力接進自家房屋使用。管委會已委請專業水電工程人員到場查看確認此竊電事實。

面對管委會的指控，陳男辯稱其飼養的狗隻還需要社會化訓練，約需18個月才會穩定，看到陌生人會吠叫屬於正常現象。他認為管委會是雞蛋裡挑骨頭，不斷舊事重提。

由於溝通無效，社區於2024年1月召開住戶大會，以違反法令及規約情節重大為由，要求陳男搬離社區。投票結果顯示，122人參與投票，其中120票贊成對陳男提出強制遷離訴訟，僅2票反對，顯示絕大多數住戶支持此決議。

新竹地方法院審理後認定，根據管委會提出的違規資料，陳男飼養的犬隻確實在社區各處多次排泄，放任其遊蕩未繫牽繩，審理期間又發生咬傷他人情事，已數次違反公寓大廈管理條例第16條第4項及該社區之寵物管理辦法。

法院最終判決陳男必須搬離社區，並須賠償管委會共3萬9525元。賠償金額包括違反社區規定25次的罰款2萬5千元，以及近8年來的竊電費用1萬4525元。此判決仍可上訴。

這起案件凸顯社區共同生活的重要性，飼養寵物應遵守相關規範，尊重其他住戶權益。法院的判決也為類似社區糾紛提供明確的法律依據，維護多數住戶的居住品質與安全。

更多品觀點報導

三義木雕街店家黑狗突爆衝「攻擊2女童」驚悚畫面曝光

比特犬暴衝攻擊阿拉斯加犬！被狠狠撕咬血流如注

