惡鄰2幼子亂刀砍死爸媽！小兄弟姑姑想一幕割心：聽到他判死嬤終於能睡

記者林昱孜／高雄報導

高雄一對夫妻遭惡鄰砍死，2幼子在場目睹一切。（圖／翻攝畫面）

高雄惡鄰吳龍滿不滿樓上鄰居太吵，前年9月15日在2名幼子面前殺害羅姓夫妻，案件震驚全國，高雄高分院14日二審宣判，維持原審死刑。判決結果出爐後，死者家屬說，提心吊膽了好幾天，很擔心二審逆轉改判，如今終於能鬆口氣，「能跟孩子們交代了」。

2幼子事後的畫作令人看了揪心。（圖／翻攝畫面）

親眼目睹父母被樓下鄰居殺死，小兄弟心裡嚴重受創，家屬帶他們離開傷心地生活。吳龍滿二審仍遭判死，羅男妹妹在《Threads》上發文吐露心聲，「媽媽（小兄弟奶奶）大大鬆了一口氣，說她昨晚都睡不好，提心吊膽了好幾天，終於覺得能跟孩子們交代了，原本一直很擔心，萬一改判其他的，會讓孩子們不能接受」。

廣告 廣告

羅男妹妹文中指出，本來已經做好最壞打算，畢竟法律常讓人無所適從，只能想著「沒有期待沒有傷害」，因為判死刑太難了，執行死刑又更有難度。她更感嘆，事發過去都2年多了，兇手用著納稅金吃好睡好，還可以無恥要求小朋友要出席，時不時出來噁心一下，這條正義之路真的好遙遠。

兇嫌吳龍滿二審仍判死。（圖／翻攝畫面）

「我們所求的不就是一個公道嗎？殺人償命，他甚至賠不了我們兩條命！他無牽無掛不怕死，我兄嫂卻是帶著多少遺憾離開世」，羅男妹妹說，只要想到嫂子離開開當下，是看著孩子們走的，而危險還在旁邊，就心如刀割。



更多三立新聞網報導

嘉義白犬遭「勒脖吊貨車尾」馬路拖行 路磨破皮＋脫肛「血糞灑地」瀕死

惡鄰弒2命聽到二審判死冷回「喔」！阿公心疼小兄弟發聲：這種人下地獄

屏東池上便當吃到「檳榔蒂」快吐⋯她氣炸怒刷1星負評！業者回應了

酒駕高速撞碎單親媽！39歲「宮廟二代」地方頭痛人物 撞警黑歷史曝光

