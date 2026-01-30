惡雇主不滿討薪 火燒員工肛門、強餵毒凌虐致死遭重判12年

台中地院今依凌虐致死罪判處彭男、邱姓同夥各12年、11年。（本刊資料照）

台中梧棲區一名彭姓雇主從事博弈事業，2年前不滿饒姓員工討薪水，和邱姓友人囚禁銬住、饒男四肢、以膠帶纏眼痛毆，更以火燒肛門、耳朵凌虐、餵毒淩虐致死。台中地院今（30）日依凌虐致死罪判彭、邱各12年、11年，可上訴。

起訴指出，彭在梧棲區承租1處招待所，雇用饒男（25歲）為員工，無償提供給邱姓員工兼朋友住；2024年11月23日饒向彭拿薪水，雙方起口角，彭夥同邱痛毆、拘禁還強行餵毒饒。

彭、邱脫掉其褲子、內褲，四肢銬住，各自拿甩棍毆打他，還拿打火機燒他頭髮、耳朵及肛門，手段殘暴變態，四肢也有被剪刀刺傷痕跡。饒經拘禁2個多小時被虐死。

開庭時，彭辯稱發現饒吃藥（吸毒），才想打屁股「教訓他。」彭說當下想要嚇他，並對他說「你這麼愛吃，那就吃看看」才叫邱泡毒給饒喝。

