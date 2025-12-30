即時中心／顏一軒報導

中國解放軍東部戰區昨（29）日宣布進行「正義使命-2025」的圍台實彈軍演，範圍涵蓋台灣海峽、台灣西南部海域，並於今（30）日上午對台灣北部海域實施遠程火力實彈射擊，此舉引發國際社會高度關切。多位美國、日本及歐洲國會議員與政府官員，並包括「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC），相繼透過X平台發聲表態，嚴正反對中國以武力或脅迫手段破壞台海和平穩定現狀，並明確表達對台灣的堅定支持，顯示在中國加大對台施壓的時刻，國際友台聲音與力量持續匯聚。





廣告 廣告

美國方面，包括聯邦參議院軍事委員會主席維克（Roger Wicker）、參議員柯頓（Tom Cotton）、參議員楊恩（Todd Young）、眾議員史坦頓（Greg Stanton）與眾議員迪馬里（Mario Diaz-Balart）在內多位聯邦眾、參議員都表達對中國軍演的關切，譴責中方「企圖恐嚇自由且民主的人民」，並表達台灣是美國強健且值得信賴的夥伴，「美國與台灣站在一起」，並將持續反對任何脅迫、侵略，以及對區域穩定構成威脅的行為。

維克指出，中國對侵台的演練持續升高，這些日益複雜且常在短時間內發動的演訓，意在展示解放軍對台封鎖和脅迫能力，他並呼籲美方採取行動，加速生產以支援對台軍售，並落實國會授權的「總統提用權」台灣安全合作倡議」相關經費。維克也提到，「我們的台灣盟友必須擱置黨派歧見，全力支持總統賴清德提出的國防特別預算」，時間已不容再拖延。外交部並轉發維克推文致謝對中國對台施加脅迫的關切，也提到身為負責任的區域利害關係人，台灣願與美國等理念相近夥伴攜手合作，共同捍衛區域與全球的和平與穩定。

日本政界亦展現高度警覺，包括參議員石平、前首相輔佐官、現任眾議員長島昭久、前防衛大臣、現任眾議員小野寺五典與前防衛副大臣、現任眾議員中山泰秀等多位國會議員及前防衛官員都透過社群平台表態。石平表示「來自中國的威脅已迫在眉睫」、長島昭久則直言，中國雖主張是「警告」，但在公海劃設大量限制區域、發布航行警報並進行實彈射擊訓練等行為，「顯然違背《聯合國憲章》中禁止以武力威脅的精神」，強烈要求中方克制。

歐洲方面，來自法國、捷克、比利時、瑞典等國的國會議員及有台小組成員指出，台海和平穩定是全球共同利益，任何軍事恫嚇行為都應受到譴責。法國國民議會友台小組副主席馬堤諾（Éric Martineau）譴責中國威脅區域穩定、安全和全球貿易，破壞國際秩序與和平；捷克眾議院前議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）也直言，中國在台灣周邊的軍事演習，「是一個蔑視規則、仰賴恐嚇手段的威權共產政權赤裸裸的實力展示」，就如同其俄羅斯盟友一般。

「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）也譴責解放軍環台軍演並發表聲明指出，這類軍事行動絕非「常態」，種種跡象顯示，中國共產黨正企圖將武力恐嚇常態化，並積極為潛在衝突做準備。此種模式不僅大幅增加誤判風險、破壞兩岸穩定，更威脅到印太地區的和平及全球繁榮。IPAC並呼籲各國政府採取緊急且一致的行動，民主國家不應僅止於口頭反對片面改變現狀，更必須制定共同的威懾計畫，以提高侵略者的代價、加強集體防備能力。

此外，加拿大、以色列國會議員亦陸續發聲，我國拉丁美洲友邦巴拉圭副總統亞力安納（Pedro Alliana）及巴國外交部、貝里斯外交部都表達對台灣的支持，譴責中國大規模軍演威脅印太地區穩定與和平，亞力安納重申對中華民國台灣這個「兄弟之邦」的支持，並表示「和平與安全必須始終、且在任何時刻都處於優先地位」。

面對中國軍事演習，台灣並不孤單，國際社會密集且跨區域發出友台及挺台之聲，表達傳達中國不應藉由軍事脅迫破壞台海和平穩定。知情官員表示，外交部並同步跟理念相近國家保持密切聯繫，將攜手維護區域與全球的和平穩定。





















原文出處：快新聞／惡霸中共軍演還搞實彈射擊 美日歐政要挺台：反對武力脅迫破壞現狀

更多民視新聞報導

昌宣布當全職Youtuber、發個人寫真集！要跟阿北比聲量？

中國圍台軍演實彈射擊！國軍偵獲27枚多管火箭「朝台灣南北發射」

民眾黨下午遞狀提告賴清德 詹凌瑀嗆黃國昌「還要演多久」

