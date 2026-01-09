惡霸遇強敵！日月潭魚虎數量驟減 外來種皇冠三間疑成關鍵

南投縣政府攜手日月潭漁民電撈魚虎幼魚，去年僅捕獲844尾創新低，推測新強勢外來種外來種「皇冠三間」獵食小魚虎有關。（日月釣具行提供／楊靜茹南投傳真）

魚虎入侵日月潭，每年7月繁殖期起，幼魚集結成魚球，由成魚護幼出動獵食，南投縣政府攜手漁民趁機電撈防治，但去年僅捕獲844尾，縣府推測，積極防治有成，加上外來種「皇冠三間」獵食小魚虎，致電撈魚虎球創新低，今年將調查外來魚種狀況，研擬防治策略。

魚虎原產於東南亞國家，疑遭放生入侵日月潭，牠的繁殖力強，還有護幼行為，在日月潭迅速繁殖，因獵食性強，台灣鯛、曲腰魚等遭啃咬致身體殘缺不全喪命，嚴重衝擊漁民生計，被稱為「湖中惡霸」，南投縣政府自民國109年起以電撈幼魚、獵捕成魚等抑制繁衍，去年電撈創新低。

南投縣政府攜手日月潭漁民電撈小魚虎防治，去年僅捕獲844尾創新低。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

縣府農業處說，109年首度電撈，移除8000尾魚虎幼魚，隔年高達3萬4000尾，111年1萬6000尾，112年3萬5029尾，113年突然驟降、僅捕獲3439尾，去年剩844尾創新低，推測可能是電撈幼魚、繁殖季捕捉成魚、搭配移除魚巢等多管齊下防治，因此抑制魚虎數量，但漁民近2年發現日月潭出現會獵食魚虎幼魚的「皇冠三間」，電撈小魚虎創新低，可能也跟「皇冠三間」有關。

日月釣具行老闆李先生說，日月潭是封閉水庫，近2年卻捕獲原產於南美洲的外來種「皇冠三間」，因此懷疑魚虎幼魚驟減，可能跟具高度掠食性的「皇冠三間」有關，不過「皇冠三間」原本生長在熱帶，魚卵在水溫28度左右才能孵化，牠能否在日月潭繁衍並擴張仍待觀察。

縣府農業處指出，今年除持續電撈魚虎球、移除成魚外，也將在潭區掛網進行外來魚種調查，並捕捉「皇冠三間」了解獵食種類與習性，再研擬防治策略，降低外來種對本土種魚蝦的影響。

