惡霸違規超車被譙！全家衝下車格鬥畫面曝 載小孩騎士遭揮拳攻擊

社會中心／陳韋劭報導

王男車內3人衝下車與騎士理論，甚至朝騎士揮拳攻擊。（圖／翻攝畫面）

新北市三峽區昨天（4日）發生一起行車糾紛，王姓男子（74歲）開車行經國成路時，違規從右側超車，引起高姓機車騎士不滿破口大罵，王男車內3人衝下車與騎士理論，甚至朝騎士揮拳攻擊，衝突畫面全被監視器及行車紀錄器拍下。

從影片可見，一輛自小客車行經事發路段時，疑似未打方向燈，也未注意後方是否有來車，直接右切超車，一名載著小孩的騎士因行進路線被擠壓，險些撞上一旁工程圍籬，他憤而轉頭朝違規車怒譙髒話，汽車內駕駛和乘客等3人，趁停等紅綠燈時衝下車找騎士理論。

汽車駕駛揪住騎士大吼，你是在罵甚麼，是欠打嗎，不斷朝騎士怒譙三字經，一旁婦人也斥責騎士，年輕人不要這樣，騎士不滿出口反駁，原本已往回走的駕駛見狀暴衝回來，按著騎士的安全帽揮拳攻擊，引起一旁人車關注。

警方指出，員警於網路巡查發現這起糾紛，經主動調閱路口監視器調查，事發時間為4日上午10時許，高姓男子騎乘機車與王姓男子駕駛自小客車發生行車糾紛，經聯繫雙方當事人獲悉，當時汽車違規右側超車，壓縮到機車行進路線，致機車騎士不滿怒罵，汽車駕駛等人聞聲下車理論，進而有推擠情事，隨後雙方各自離去。

警方表示，衝突雙方當下並未報警處理，後續將通知當事人到案釐清案情，此外，汽車違規部份將依《道路交通管理處罰條例》47條「違規右側超車」舉發，可處1200元以上2400元以下罰鍰。

