「惡靈古堡」新作拍開 布拉格成恐怖電影熱門取景地 (圖)

根據《太陽報》與BBC報導，川普14日於總統專機「空軍一號」上受訪時表示：「我們會控告他們，金額在10億到50億美元。我認為我必須這麼做，因為他們作弊，改變了我說的話。」他強調BBC的行為是「前所未見的造假」，並批評：「這不是假新聞，這是腐敗新聞。」另外，川普在接受...

CTWANT ・ 1 天前