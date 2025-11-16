「惡靈古堡」新作拍開 布拉格成恐怖電影熱門取景地 (圖)

其他人也在看
韓媒業內票選「2025年度最佳韓劇CP」：《暴君的廚師》潤娥&李彩玟勇奪第2！冠軍無懸念是這部人生韓劇男女神CP！
韓媒《Joynews24》近日以來公布眾多年末總結回顧，集結來自於娛樂經紀公司、電視台人士、電影電視節目製作人、娛樂線記者等110名業內人士進行問卷調查參與投票，票選出今年關於電視劇、電影、演員、歌手、綜藝節目等榜單，目前已經公布已經公佈「2025最佳電視劇榜單」、「2025最佳韓劇演員」、「2025最差韓劇」等榜單，近日又公開最新榜單為：「2025最佳韓劇CP」，趕緊一起來看你喜愛的CP組合上榜了嗎？Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 14 小時前
《阿凡達》《魔法壞女巫》是影業救世主嗎？好萊塢「新常態」分析：電影王國 榮景如何再現？
上月的北美票房表現用「慘澹」形容一點也不為過，4.25億美元（約131.7億元台幣）創下自1997年以來最糟紀錄。事實上，今年的萬聖節周末尤其「嚇人」——周五至周日的票房僅 4900萬美元（約15億元台幣），創下「全年最差」周末紀錄。接下來，業界都在期盼本月上映的《魔法壞女巫：第二部》、《動物方城市2》與年底推出的票房霸主《阿凡達》系列最新續集《阿凡達：火與燼》，能提振市場。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 2 天前
《天地劍心》李一桐5部待播陸劇：《長風起》攜手李現上演騙局愛情，這部再搭成毅？
李一桐、成毅主演的《天地劍心》正在熱播中，兩人甜虐交織的愛情讓大批觀眾嗑生嗑死，其中李一桐戲約不斷，繼《天地劍心》後手中還有多達5部待播劇！以下整理「《天地劍心》李一桐5部待播陸劇」，改編自日本動畫《彩雲國物語》的《雲秀行》陣容華麗，《英雄志》還要要再搭成毅？Beauty美人圈 ・ 1 天前
佘詩曼搏命演出！8樓高空開機門 現場人員全被嚇出冷汗
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導台灣大哥大MyVideo跟播由佘詩曼主演《新聞女王2》，甫開播就空降台灣大哥大MyVideo戲劇榜亞軍，佘詩曼飾演的「新聞女王」文...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
川普爆氣開嗆BBC！痛批造假剪輯「誤導全球觀眾」 揚言提告索賠最高50億美元
根據《太陽報》與BBC報導，川普14日於總統專機「空軍一號」上受訪時表示：「我們會控告他們，金額在10億到50億美元。我認為我必須這麼做，因為他們作弊，改變了我說的話。」他強調BBC的行為是「前所未見的造假」，並批評：「這不是假新聞，這是腐敗新聞。」另外，川普在接受...CTWANT ・ 1 天前
楊謹華自爆叛逆往事 聯考前半夜偷溜出家門！跑去這地方嗨玩
楊謹華在《看看你有多愛我》中飾演「網紅媽媽」陳怡安，原以為是經紀人安排女兒住民宿避風頭，未料女兒真的失蹤，突然陷入極度慌亂的情緒，現實生活中是否曾遇過類似的「走失」經歷，楊謹華笑說自己從小是「跟很緊的小孩」，大人想甩都甩不掉。鏡報 ・ 5 小時前
范瑋琪在中國得獎了！出道25年發聲：謝謝杭州 網一面倒狂刷「4字」
女星范瑋琪近年來負面風波不斷，人氣不如以往。然而，中國新音樂排行榜日前在杭州舉辦頒獎典禮，其中，積極開拓中國市場的范瑋琪也奪下「最受矚目歌手」的殊榮，對此，她也發聲感謝杭州，以及聽她唱歌25年的歌迷們。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
彩虹運輸重啟！《模範計程車3》11/21首播！5大原班人馬：李帝勳&表藝珍回歸！《模範計程車2》文彩元出場埋第三季伏筆｜播出平台、更新時間看這裡
《模範計程車》續作系列《模範計程車3》確定在今年末回歸！該系列作相當受到劇迷們的喜愛，第一季在2021年首播，就創下最高16.0%高收視，緊接著第二季《模範計程車2》迅速在2023年回歸，再度創下21.0%的超高收視，讓觀眾不斷敲碗第三季回歸！而第三季《模範計程車3》確定在11/21登場！5大原班人馬：李帝勳、表藝珍、金義聖、張赫鎮、裴侑藍攜手回歸！近期官方也曝光劇照、海報、預告等內容掀起觀眾高度期待感！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 3 週前
Netflix台劇曾敬驊《如果我不曾見過太陽》衝上第三名 愛奇藝《監所男子囚生記》優質上線！D+《操控遊戲》必看、浪漫喜劇《一吻爆炸》好甜、《旁觀者的罪》好痛好迷人！｜追劇報報
年底重磅戲劇作品都出爐！曾敬驊、李沐所主演的 Netflix 台劇《如果我不曾見過太陽》第一部本週出擊！愛奇藝《監所男子囚生記》也要黑皮登場！《一吻爆炸》一開播就狂吻超上頭！簡直天降愛情劇甘霖！Disney+ 的《操控遊戲》好痛好迷人！全新家暴主題電影拍成類型劇的《旁觀者的罪》是新口味必看！本週好劇，每齣都讚不踩雷！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 2 天前
《看看你有多愛我》迎大結局！楊謹華被網路公審哽咽：我不是好媽媽
劇中，楊謹華一手佈局的「假綁架」事件意外失控，不僅讓大女兒林思廷落入真正綁匪手中，連小女兒詹子萱也接連身陷險境。面對突如其來的危機，她只能透過視訊與女兒連線，甚至被迫接受網路公審，任由網友評判她是否稱得上「好媽媽」。幾場關鍵的視訊直播戲，不但將角色的母愛...CTWANT ・ 6 小時前
真實事件改編！15年前香港倒塌慘案成劇情 佘詩曼竟加戲搏命拍攝
【緯來新聞網】由佘詩曼在主演的《新聞女王2》中，首集竟親自登上直升機，飛上8樓高的空中報導塌樓事件，緯來新聞網 ・ 5 小時前
前女友突主動告白！胡宇威「相處24小時超煎熬」：敬而遠之
公視+自製食療系影集《就算一個人也可以好好的吃飯2》（簡稱《好好吃飯2》），劇中戀愛線進入情感爆炸區，姚以緹在雨中落淚、深情望向車內的胡宇威，直追《麥迪遜之橋》的經典橋段，讓觀眾一秒墜入純愛電影宇宙。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
謝和弦力挺范姜彥豐！寫「工具人之歌」邀合作：唱歌比王子好聽
范姜彥豐怒控粿粿婚內出軌王子（邱勝翊）掀起熱議，一向敢言的謝和弦，今（16）日出席〈夠愛〉簽唱會，特別選唱曾為王子所屬團體「JPM」創作的〈那不是雪中紅〉。談及選曲原因，他直言「這首歌好像又翻紅了，現在好像只剩我可以唱」，狠酸分別捲入閃兵與不倫風波的小杰（廖允杰）和王子，更笑說自己乾脆與毛弟（邱宇辰）組團。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
胡宇威和「魔王級前任」相處24hr超煎熬！姚以緹氣場強到颳風冰雹
公視＋自製食療系影集《就算一個人也可以好好的吃飯2》下半部播出後話題沸騰，劇中戀愛線進入情感爆炸區，姚以緹飾演的前任在雨中落淚、深情望向車內的胡宇威，直追《麥迪遜之橋》的經典橋段，讓觀眾一秒墜入純愛電影宇宙！而李玲葦以為胡宇威選擇姚以緹時，情緒潰堤、痛哭崩潰，胡宇威心疼將她緊緊擁入懷中，真情流露瞬間超催淚。中時新聞網 ・ 1 小時前
金馬獎2025／陳玉勳導《大濛》走不出來！《地母》張吉安曝與范冰冰約定1事
白色恐怖到現代社會，五位導演以獨特視角記錄歷史與人性故事。陳玉勳的《大濛》描繪小人物在台灣白色恐怖時期的生活，曹仕翰的《南方時光》聚焦1996年台灣首次民選總統時期社會轉型，廖克發的《人生海海》以黑色幽默手法詮釋死亡議題，張吉安的《地母》展現馬來西亞巫術文化，李駿碩的《眾生相》則探討現代男同志內心交織。這五部作品的導演皆要角逐金馬最佳導演獎，透過獨特敘事手法與個人經歷，為觀眾帶來感動並保存珍貴的歷史記憶。TVBS新聞網 ・ 12 小時前
楊謹華自揭「少女叛逆史」 說念書卻偷跑西門町溜冰
楊謹華主演的全新影集《看看你有多愛我》在Hami Video蟬聯2週冠軍，今（16日）迎來精彩大結局。得知作品深受觀眾支持，她開心表示：「很開心這類型的題材觀眾會喜歡，也希望大家期待看怡安怎麼化解跟女兒之間的問題，及自己內心的關卡。」楊謹華在劇中飾演「網紅媽媽」陳怡安，原以為是經紀人安排女兒住民宿避自由時報 ・ 9 小時前
葛兆恩、紀成澔人二搭火花全開！ 《黑白原來是真的》破300萬觀看
葛兆恩、紀成澔作為台灣BL劇首組「二搭CP」，憑藉自然流暢的對手戲與高黏著度的互動魅力，持續吸引大批粉絲。在《黑白原來是真的》中，兩人火花全面升級，拍攝現場的默契也更加純熟，攜手挑戰出道以來最突破尺度、最令人心動的情感演繹。葛兆恩表示，日前剛看完全集，看到兩...CTWANT ・ 1 天前
《看看你有多愛我》大結局週日登場！網紅綁架案弄假成真 楊謹華直播自白：我不是好媽媽
由楊謹華主演的《看看你有多愛我》本週日（16日）將迎來震撼大結局，劇情全面失控，原本只是「網紅媽媽」楊謹華精心策劃的「女兒綁架案」竟弄假成真，面對鋪天蓋地的輿論壓力，楊謹華在直播鏡頭前哽咽自白「我不是一個好媽媽！」鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
佘詩曼飛到8樓高⋯直接打開玻璃 劇組嚇死：她臨時加戲
佘詩曼領銜主演的《新聞女王2》強勢回歸，她飾演的「新聞女王」文慧心（Man姐）首集火力全開，親自登上直升機飛往塌樓現場，到8樓高的空中報導，令人驚訝的是，劇中她推開直升機艙門手持攝影機拍攝的鏡頭，其實是她臨時加戲，原本劇組只打算隔著玻璃拍攝，但佘詩曼為追求真實感主動開門上陣，事後還笑說：「還好我不怕高！」敬業精神讓全場劇組都為她捏一把冷汗。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前
台中補助影集《監所男子囚生記》特映笑聲不斷 現正熱映中
【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】由台灣知名影視製作人黃郁茹操刀、楊祐寧擔綱監製及金鐘獎戲劇節目導演獎得主高互傳媒 ・ 3 小時前