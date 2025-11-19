惡駕駛抓到了！二次輾壓害死女會計 逃逾24小時

肇事駕駛逃亡超過24小時，終於在社頭落網。（圖／東森新聞）





18日下午一點多，彰化員林員鹿路發生驚悚死亡車禍，64歲的高姓女會計騎車上班停等紅燈時，遭後方白色轎車衝撞輾過，害她傷重不治，事發當下附近住戶全衝出來，有人邊哭邊救，呼喊要她別睡著，有人狂奔追車想記車牌，但肇事駕駛高速逃逸根本追不到，他還開到10公里外棄車落跑，逃亡超過24小時，終於在社頭落網。

監視器拍下死亡車禍發生後，駕駛猛踩油門加速落跑，附近民眾全都衝出來，穿短褲的女子幫忙打電話報警，另一名女子擺放三角錐後，蹲到高姓死者身旁激動的邊哭邊喊，要她別睡著救護車就快來了，一看到救護車，她還衝到路中，引導救護車協助送醫。

附近民眾：「那時候妹妹叫她就是不要動，我們有叫救護車了，我們等救護車來，請她就是不要睡著，那個阿姨跟我媽媽的年紀很像，妹妹就是比較心軟的人，就是陪她然後就一邊哭。」

現場除了有人陪在死者身旁，附近車行業者眼看車跑了，心急狂奔到路口，想要記下車牌號碼，但車速真的太快沒看清楚，還有人想騎車去追。

附近民眾：「想記車牌也記不了，他開太快了，本來我們要騎車追他（肇事駕駛），因為看他已經衝到那個巷子那邊就右轉了，就逃逸我們就沒有辦法追。」

車禍發生附近住戶，熱心協助展現濃濃人情味，也突顯肇事駕駛的冷血無情，因為他向朋友借車撞人後沒停下，二次輾壓造成高姓婦人死亡，張姓女子與他媽媽輕傷送醫，另外一段監視器還拍到，他加速逃逸一個右轉車就消失，開了超過10公里花20分鐘以上，從員林開到社頭一處偏僻的產業道路棄車逃逸。

附近民眾：「在地人才會知道（這裡），這邊外地人沒有人知道這裡。」

駕駛為何會棄車在社頭，難道是因為有地緣關係，有認識的人住附近可接應嗎，到底他是酒駕毒駕或是通緝犯，確切原因都要追查，高姓婦人出門上班遭遇死劫，家屬現在只希望嫌犯能出來面對法律重判。

