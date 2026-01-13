惡騙宰農民1／花蓮連環詐騙！農產行老闆拐老農血汗錢 鳳梨村傳奇也受害
花蓮縣長年以好山好水、風景優美聞名，其生產的西瓜、鳳梨和文旦等農作物揚名全台，更是農夫們傾盡一生守護的心血結晶，花蓮縣瑞穗鄉偉欣農產行老闆黃玟偉卻看準當地農民腳踏實地、純良樸實的個性，以假鳳梨苗騙走老農訂金，或是要求出貨卻不給貨款，更以持刀恐嚇其員工拿房子去貸款，連創造鳳梨村傳奇的楊家第三代楊弘基也受害，如今黃玟偉轉移陣地，往南臺灣繼續行騙，被害人因而忍無可忍、揭露真相，希望別再有人受害。
據了解，黃玟偉在瑞穗鄉富興村土生土長，過去便「靠山吃山」，在當地從事水果交易買賣，與多位盤商合作，為他們挑選水果和協助進出貨事宜，他因擁有盤商夢想，於2022年10月創立偉欣農產行，此後卻沒有腳踏實地、本分做事，反而將老農當成肥羊狠宰。
「當一個人看起來很誠懇、很努力，你真的不會相信他是騙子。」被害人透露，黃男深諳農事，從鳳梨花到文旦柚的產期瞭如指掌，在缺工嚴重的偏鄉，黃男主動出擊，表現出極高的工作熱誠，一般人多半會願意「給他機會」，黃則在口耳介紹下認識越來越多農民，眼見自己取得當地民眾信任，黃玟偉這才露出真面目。
黃玟偉手法核心手法在於「無本生意」、「買空賣空」，他在每年9月金鑽鳳梨種植前夕，便會向農民宣稱自己可以取得便宜且品質優良的鳳梨苗，並索取5到10萬元的訂金，習慣口頭約定的農民信以為真，在沒有單據情況下便付錢。
眼見種植季來臨，鳳梨苗卻遲遲沒有到貨，農民們心急如焚，詢問黃玟偉果苗去向，他卻往往以「水捲走了」、「被颱風吹跑」等藉口敷衍，甚至揚言要告7、80歲的老農威脅恐嚇，老農們往往心生畏懼，只能不了了之。
黃玟偉也曾向農民收購鳳梨苗，要求果農出工出苗、打包成袋，農民基於對熟人的信任而不疑有他，果苗出貨後卻遲遲不見貨款，詢問黃玟偉卻往往只得到惡語相向，農民們不願惹麻煩，往往只能「自己吞」，默默承受高達6位數的損失。
「一旦被他纏上，都沒有什麼好下場。」知情人士透露，受害者不只農民，還包括黃玟偉昔日的員工，甚至連他曾經的老闆、傳奇鳳梨村第三代楊弘基都在他手中損失約百萬元。
記者循線找到楊弘基，他坦承的確曾委託黃玟偉幫他收鳳梨、西瓜和柚子等水果，2025年1月，黃玟偉又稱願幫他收過年拜拜用的鳳梨花，他因而先付了40萬元貨款，加上前年因出貨不足而積欠的20多萬元，等於黃玟偉要交付60多萬元貨品。
「他說他跟5個鳳梨農買，其實只有一個，貨款還沒有完全給人家。」楊弘基氣憤表示，他與黃玟瑋說好要收到1200件鳳梨花卻遲遲不見貨物，反而是出貨給黃的鳳梨農找上他，稱自己已出貨一大半，卻遲遲不見貨款，他因與全聯合作，在通路壓力下只好咬牙墊付32萬元，最終仍因出貨量不足而被全聯罰款30多萬元，黃玟瑋則至此人間蒸發。
知情人士統計，黃玟瑋的受害者高達十多位，受騙金額則從數萬到上百萬元不等，每一分錢都是農民在田間揮汗才賺到的辛苦錢，如今黃玟偉轉移陣地，先是去秀林一帶稱要集資西瓜，籌集三百多萬元後捲款潛逃，如今又疑似到屏東「重新出發」，被害人因而忍無可忍，希望將他的惡行公諸於眾，避免再有人受害。
對此，黃玟偉表示，相關人士於網路散布之指控，內容已涉及不實誹謗，當事人已依法提起告訴並進入司法程序，他在案件審理期間，接受任何採訪或提供說明；如有未經查證之報導，將依法保留一切追訴權利。
