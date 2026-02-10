惡魔在人間！英國30歲幼師侵犯多名男童 最小受害者僅2歲

英國布里斯托一名幼兒園員工被控性侵多名幼童，布里斯托刑事法院陪審團9日做出判決，認定30歲的班奈特（Nathan Bennett）犯下2項強暴13歲以下兒童罪、4項性侵13歲以下兒童罪，以及2項侵入式性侵害13歲以下兒童罪，受害者為5名就讀帕圖國王街幼兒園的男童，案發時年齡介於2至3歲。班奈特先前已承認另外13項與其中4名男童相關的性犯罪指控。

30歲的班奈特涉嫌多起侵犯、強暴幼兒園兒童的案件。（圖／翻攝X）

綜合外媒9日報導，班奈特於2024年7月開始在該幼兒園擔任早期教育從業人員。2025年2月，幼兒園園長在查看監視器畫面時，發現班奈特將手伸進一名幼童的褲子內，她立即將班奈特遣返回家並報警。當地警方隨即展開為期6個月的調查，班奈特於2025年8月遭到逮捕，該幼兒園則於2025年12月關閉。

班奈特在庭審中否認自己具有戀童性傾向，聲稱自己是在「模仿」童年時遭受的虐待。他表示自己小時候經歷過「許多針對我的性行為」，並辯稱接觸幼童是為了「讓他們開心和感覺更好」。當被問及是否想對受害幼童的家長說些什麼時，班奈特表示：「我從未想過要傷害任何人。」

帕圖幼兒園發言人表示，公司對案件細節感到震驚和痛苦。相關調查人員也表示，涉及如此年幼兒童的調查對所有相關人員來說都極具挑戰性且令人痛苦。法官威廉·哈特（William Hart）說：「這些是我多年來處理過最年幼的孩童」，強調這名已定罪的戀童癖者將面臨非常長的監禁刑期。

班奈特目前已被還押候審，將於3月16日宣判。

《中天關心您｜拒絕性騷擾及性暴力，尊重身體自主權，請勇敢說不》

◆保護專線：113／110

◆婦女救援基金會：02-2555-8595

◆現代婦女基金會性暴力防治組：02-7728-5098

