惡魔男團Saja Boys無緣登台！BABYMONSTER變身《獵魔女團》 安孝燮驚喜亮相

韓國年度音樂盛事「2025 MAMA AWARDS」今（29日）在香港啟德主場館進行第2天的頒獎，全球熱播的Netflix動畫電影《Kpop 獵魔女團》（KPop Demon Hunters）今晚雖急忙砍掉惡魔男團「Saja Boys」的表演橋段，不過BABYMONSTER仍派出3位成員Pharita、Ahyeon（雅賢）、Rora化身HUNTR/X飆高音獻唱，安孝燮更驚喜現身！

今晚《Kpop 獵魔女團》獲頒「年度音樂遠見者獎」，原本典禮主辦方特別邀請BOYNEXTDOOR成員LEEHAN、RIIZE的元彬、TWS成員SHINYU，以及ZEROBASEONE的朴乾旭與韓維辰5位人氣男偶像，重現電影的惡魔男團「Saja Boys」，只是Saja在韓文是「陰間使者」的意思，在現今表演時機太過敏感，今下午緊急宣布取消。

BABYMONSTER三位成員雅賢、Pharita、Rora演唱〈Golden〉的橋段今晚照常進行，而電影中為「Saja Boys」中的隊長振宇（Jinu）配音英文版的安孝燮，也驚喜登場擔任引言人。

配戴著黑絲帶的安孝燮說：「記得這個聲音嗎？你讓我找回了靈魂。你們的能量，正把這個夜晚填滿安靜又溫暖的光。」他接著說：「今晚你給了我光，我也要把這份光還給你們。願你們所愛的星星，在今晚照亮你們的方向，引領大家走向更好的明天。勇氣、希望，還有真正的自己——當你願意直視內心，就會生出勇氣；當你敢於做夢，希望就會蔓延，而我們的音樂，也會化成光芒抵達你們眼前。」

安孝燮最後更說道：「願今晚我的聲音能靜靜傳開——為了你、為了這座城市、也為了無數的星光。」用溫暖的一席話鼓舞了觀眾。



