惡魔督導！「績優社安」變嫖客性侵少女 衛福部譴責撤獎

高雄市政府衛生局心理衛生中心苓雅分區前執行秘書何建忠，因涉嫌利用職務之便登入精神照護查詢系統，鎖定一名曾因性影像外流而有自殺通報紀錄的16歲少女，偽裝成嫖客性侵得逞。（本報資料照）

高雄市政府衛生局心理衛生中心苓雅分區前執行秘書何建忠，因涉嫌利用職務之便登入精神照護查詢系統，鎖定一名曾因性影像外流而有自殺通報紀錄的16歲少女，偽裝成嫖客性侵得逞，事後將3600元塞給少女，偽裝成「性交易」。這名男子過去曾獲頒「強化社會安全網績優督導」，衛福部回應，對於任何涉及濫用職權、違法或重大不當行為予以譴責，將撤回獎項，並檢討資訊系統權限的使用。

檢方起訴指出，42歲何建忠具備心理學背景，為高市「強化社會安全網計畫」主要執行者，曾獲衛福部頒發「強化社會安全網績優督導」殊榮，卻知法犯法，竟私自進入精神照護查詢系統，取得因憂鬱症與創傷後壓力症候群（PTSD）受監管照護16歲被害少女的聯絡電話。

民國114年6月，何建忠傳訊「高雄約會嗎」、「需要零用錢嗎」等訊息給被害少女，少女因不解對方如何取得聯絡方式，疑心自己私密影像外流而赴約，何男開車載被害少女到汽車旅館性侵得逞後，為掩蓋犯行，還強行塞3600元給被害人，企圖將性侵包裝成性交易。檢方在起訴書中痛批何男，身為心衛中心主管，還剛通過中正大學犯罪防治所碩士論文口試，仍知法犯法，依強制性交、違反個資法犯行起訴，請求法院從重判處有期徒刑8年與3年，具體求刑10年6月。

社家署長周道君表示，我們得知這個狀況後，會進行確認，只要確定，就會收回獎項，不管是獎杯、獎牌或獎狀，都會收回。至於機關內部權限管理，會請高雄市政府進行確認和釐清，若是權限內的濫用，會請市政府釐清哪個資訊系統做了超過業務範圍的操作，也會評估是否進行額外的管控，根據身分別進行處理。若資料的使用涉及違反《個資法》規定，就依《個資法》的主管機關進行處理。

衛福部次長呂建德也回應，依據「強化社會安全網績優人員及團體表揚考核計畫」第9點規定，推薦單位所檢具之審查資料如有不實、錯誤，或獲獎人員有違法或重大過失之情事，或其他重大不良事蹟，經查證屬實者，本部得撤銷其得獎資格，一併追回已核發之獎金及獎座，對於任何涉及濫用職權、違法或重大不當行為予以譴責。另外，亦將請高雄市政府就其權責，依法從嚴檢討相關行政責任與懲處作為。

