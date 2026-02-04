惡魔！狠父母斬首親骨肉 倖存弟妹遭斷食囚禁 被迫「盯著哥姊斷頭屍」度日

加州一對父母狠心斬首2名孩子，並強迫倖存的2名年幼弟弟在房內斷食，盯著哥哥姊姊的冰冷屍體數日。示意圖／取自photoAC

美國加州發生一起震驚社會的倫常慘案，一對父母涉嫌在2020年殘忍斬首2名年長子女，並強迫倖存的2名年幼弟弟在房內斷食、長時間凝視哥哥姊姊的遺體。這對手段兇殘的夫婦3日被法院判處最嚴厲刑罰，除6年有期徒刑外，外加「2次連續終身監禁」，且不得假釋。

瓦斯外洩意外揭發「地獄慘況」

根據《NEW YORK POST》報導，39歲的父親泰勒（Maurice Jewel Taylor Sr.）與49歲的母親布羅斯韋爾（Natalie Sumiko Brothwell），於2025年11月被陪審團裁定一級謀殺與虐待兒童罪名成立。

案情指出，這對夫婦在洛杉磯蘭開斯特（Lancaster）的家中，殺害了當時年僅12歲的兒子莫里斯（Maurice Jr.）與13歲的女兒馬利亞卡（Maliaka）。檢方描述現場如人間煉獄，2名死者慘遭斬首，而這對父母竟將另外2名分別為8歲與9歲的兒子囚禁在房間內，不給食物長達數日，並強迫他們直視兄姊殘缺的冰冷屍體。

而整起案件之所以曝光，是因為洛杉磯消防局接獲該住處有瓦斯洩漏通報，救援人員進入屋內檢查時，才驚恐地發現這起命案。

母辯稱「想救孩子」 法官打臉：毫無悔意

布羅斯韋爾在法庭上試圖為自己辯護，聲稱她沒有謀殺孩子，而是試圖「拯救他們」，不過，法官斯特拉斯納（Lisa M. Strassner）當庭駁斥其說法，嚴厲指出在審判過程中，未見這對父母有任何「真誠的悔意」，並表示「在本應承擔責任的地方，卻只有一片沉默。」最終駁回了2人的重審動議，認定判決完全有證據支持。

受害者的外祖母也在法庭上發言，她將所有罪責歸咎於父親泰勒，痛斥他「毀了太多人的生活」，並堅稱母親布羅斯韋爾是「無辜的」。

檢方痛批：徹底摧毀一個家庭

洛杉磯縣地方檢察官霍克曼（Nathan Hochman）在判決後發表聲明，對這起殺嬰事件表示震驚，直言「這是一個駭人聽聞的殘忍罪行，徹底摧毀了一個家庭！」霍克曼說「2名無辜的孩子慘遭殺害，倖存的弟弟們則被迫承受難以想像的恐懼。」

為了保護倖存的2名男童，法院同時發布了為期10年的保護令，禁止這對父母以任何形式接觸孩子。這對被媒體形容為「喪盡天良」的夫婦，將在監獄中度過餘生。



