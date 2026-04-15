「惡龍」張錫銘提告爭假釋出獄 二審大逆轉敗訴原因曝

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槍擊犯張錫銘聲請假釋，二審時遭判敗訴、案件發回重查。（資料畫面）





因擄人勒贖等重罪遭判無期徒刑定讞的張錫銘，服刑逾20年來多次聲請假釋未果，對矯正署不予假釋處分提起行政訴訟。高雄高等行政法院地方庭審理後，一審「部分勝訴」；矯正署不服提起上訴，但二審時則改判敗訴，並將案件發回重查。

近年提出申請假釋約20次 都遭駁回

張錫銘過去接連策劃多起重大綁架勒贖案，包括泰雅渡假村陳姓董事長、南投中興廣播電台洪姓小開，以及和欣客運楊姓少東等案件，勒贖金額金額高達數億元，一度被警方列為重大槍擊要犯。他在2005年7月落網，身背10罪併刑55年6月，其中有3罪被判無期徒刑，符合申請假釋適用新舊法條都有，近年內已提出申請假釋約20次，但都遭矯正署駁回。

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再提起行政訴訟 一審撤銷矯正署駁回決定

張錫銘不服矯正署處分，再次提起行政訴訟。高雄高等行政法院地方庭一審指出，獄方援引的「被害人或遺屬意見」是沿用2018年舊資料，已長達6年未再補件或追蹤，究竟是否已就其犯行情節、在監行狀、犯罪前科、教化矯治成效、更生計畫、實際賠償或修復進行情形，以及被害人或遺屬陳述意見等法定審酌事項逐一充分評價，尚非無疑，因此撤銷原駁回決定，但未直接判准假釋。

矯正署上訴 二審判張錫銘敗訴

矯正署不服、提起上訴，二審高等庭審酌後認為，一審在還沒徹底釐清被害人及其遺屬的當前想法前，就草率撤銷處分，程序上顯有不當，因此二審裁定原判決撤銷，改判張錫銘敗訴，並將案件發回重查。

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