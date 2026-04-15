「惡龍」張錫銘爭假釋 二審大逆轉改判敗訴

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犯下多起擄人勒贖與殺人重案的「惡龍」張錫銘，入獄將近20年，他自認在獄中表現優異，沒有任何違規紀錄，提出大約20次假釋申請，都被矯正署駁回。

因不滿遭拒，張錫銘提起行政訴訟，一審高等法官認為，矯正署提交的假釋報告，「被害人或遺屬意見」沿用舊數據，資訊不全、有明顯瑕疵，判定張錫銘部分勝訴，但沒有直接判准假釋，讓張錫銘的自由之路開啟一線曙光。

矯正署不服提起上訴，二審結果逆轉，認為尚未釐清被害人及遺屬意見就作出判決，程序有問題，改判張錫銘「敗訴」，並要求案件發回重新調查，也讓張錫銘假釋之路遙遙無期。

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責任編輯／施佳宜

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