惡「毒」手段！新北馬崗潮間帶疑遭惡意毒魚 里長急籲勿採野菜

新北市貢寮區福連里馬崗漁村，昨（4）天清晨驚傳發生不法毒魚事件。當地民眾通報，海蝕平台潮間帶大量魚類死亡，里長趕赴現場查看後，發現不少生物暴斃，現場還瀰漫刺鼻的藥水氣味；目前相關單位已經展開調查，要將下毒者繩之以法。

惡「毒」手段！據當地福連里長吳文益表示，昨天清晨接獲民眾反映後前往現場，發現潮間帶內有大量魚苗死亡，連同棲息其中的海鰻、海兔等生物也未能倖免，隨即拍照存證，並報請海巡單位介入調查。

由於現場水質異常，海水中仍可見沙蠶等底棲生物外露，不排除有人疑似使用俗稱「石碳酸」的化學藥劑，藉以逼出躲藏於礁岩縫隙中的沙蠶，再加以捕撈販售，下毒行徑嚴重破壞潮間帶生態，盼能早日逮捕不法人士。

大量潮間帶生物異常死亡。（圖／民視新聞）

下毒非首例！官方到場調查 里長急籲暫勿漁獵

馬崗海蝕平台因地形特殊，形成生態豐富的潮間帶，不僅是福連里居民長期守護的重要自然資源，也常作為環境教育場域；剛好到場的宜蘭羅東高級中學的教師劉佳勳表示，本來是帶領學生觀察生態，沒想到卻親眼目睹疑似人為造成的生態破壞。

新北市環保局指出，接獲通報後已派員到場進行採樣，並展開初步水質檢測，釐清是否涉及化學污染。稽查人員表示，將依檢測結果進一步追查污染來源，若確認違法，將依法處置。

里長也提醒，類似事件並非首次發生，由於目前無法估計受影響範圍，且當地仍有民眾前往採集海菜食用，呼籲民眾暫時避免前往相關海域採集，以免跟著中毒；同時希望早日將兇手逮獲，還海洋生態一個安寧。

環保局到場採樣。（圖／民視新聞）

