惡．魔鏡／僅為百元車資！冷血運將揪團勒殺2嫩妹 甘蔗園驚見「蜷曲焦屍」肉香變屍臭

新北市日前發生替代役男酒醉後與多元計程車司機口角，竟被丟包在台64線快速道路，役男慘遭後車輾斃疑案，涉案司機正遭檢警調查是否涉及刑責，也讓人回想起一件塵封於南台灣田野間的血色記憶。

20多年前，高雄地區曾發生兩起震驚社會的「運將連續殺人焚屍案」，計程車司機劉正峰僅因擦撞口角及百元車資糾紛，竟夥同一起排班的同業陳文卿，先後將2名正值青春年華的女子活活勒斃，還潑灑汽油毀屍滅跡，歷經多年更審纏訟，最後運將被法官認定「惡性已極、人性泯滅」判死定讞，魂斷刑場。

1998年1月6日傍晚，高雄路竹代天府旁的甘蔗園竄出熊熊火光，路過民眾原以為是農民燒雜草，不料消防隊前來撲滅火勢後，在產業道路旁的灰燼中，驚見一具蜷曲的女屍。屍體遭烈火焚燒至面目全非，焦黑的皮膚與泥土黏著，死狀慘不忍睹。

警方鑑識組趕抵現場，空氣中瀰漫著令人作嘔的汽油味與焦肉味。經過連日清查失蹤人口與DNA比對，確認死者是20多歲的吳姓女子。然而，兇手是誰？動機為何？現場除了焦土，竟無更多線索，案件陷入焦著。

「兇手的手法極其冷酷，不只是殺人，還要燒成灰燼，這是有多大的深仇大恨？」當時參與辦案的警官回憶道。

7個月後鬼月驚魂 第2名被害人出現了

就在警方苦尋不著吳女命案突破口時，時隔7個月，8月25日，正值農曆鬼月期間，大樹鄉一處偏僻產業道路又傳出尖叫聲；一個農民在路邊草叢發現一具無名女屍，同樣遭人殺害後縱火焚燒。

警方介入調查後發現，這起案件與路竹焚屍案有著驚人的相似點：死者均為年輕女性、都被勒殺後焚屍、棄屍地均為北高雄偏僻鄉間。警方不敢大意，火速確認死者身分，是遠從彰化南下高雄的林姓女子。短短7個月內接連發生兩起手法如出一轍的焚屍案，引發社會極度恐慌。

2運將聯手殺人焚屍案，讓當年承辦檢察官印象深刻。台灣高檢署高雄分署

追緝奪命小黃 3人落網供出驚人內幕

重案組展開地毯式搜索，調閱通聯紀錄與過濾林女最後的叫車資訊，終於鎖定計程車司機劉正峰。

1998年9月15日凌晨，警方直搗橋頭鄉劉家搜索，逮捕涉案男子劉正義及運將陳文卿，隨後劉正義的胞弟、主嫌劉正峰也隨之向警方投案。

隨著審訊展開，驚人的真相才浮出水面。檢警查出，劉正峰在1月6日凌晨2時許，開計程車從旗山返回岡山火車站排班時，途中與路人吳女發生擦撞，慘遭對方辱罵，他心生憤恨，返回排班時告知同業陳文卿，兩人遂駕車回頭打算找吳女出氣。

凌晨3時，2人果然在擦撞點附近找到吳女，兩人立即將她強押上車，載到產業道路旁毆打，再押往劉男舊宅私行拘禁。

隔天上午，劉正峰懷疑吳女已記下其車號，與陳男商量後決定殺人滅口，劉正峰隨即自機車上取出童軍繩勒住吳女脖子，反背由陳文卿拉住吳女雙腳，直到吳女斷氣，再聯手將其屍體棄置田野間焚燒毀屍。

同年8月間，劉男接到林女叫車通知，從彰化載林女南下高雄，途中因向林女索討車資不成，又遭林女譏諷，劉男竟故伎重施，強將林女載到附近工寮內毆打拘禁，因恐林女趁隙脫逃報警，又起殺人歹念，電請親哥哥劉正義到場協助，由劉正峰以童軍繩緊勒林女頸部，劉正義則在旁看守防止抵抗，致使林女窒息死亡，兩人再將林女屍體抬上車，駛往大樹鄉山區焚屍滅跡。

法庭翻供求生 檢察官祭出「案重初供」

全案進入法院審理程序時，劉正峰等人得知面臨死罪後，竟全體翻供。劉男辯稱回到舊屋時吳女已死，又將林女命案推給審理期間亡故的哥哥；涉嫌共同殺害吳女的運將陳文卿甚至改口，企圖攬下罪名為劉脫責，更指控警方刑求逼供。

但本案公訴檢察官也不是吃素的！檢方在法庭上堅定表示「案重初供」，劉正峰等3人於最初到案時的供述，才是記憶最清晰、正確，且在無任何利害關係的考量或被污染情況下所為，是最具可信度的。法院調查後也支持檢方立論，且經調查發現，劉男等人翻供之詞均與事證不符，共犯相互間的供述也相互矛盾。

台灣近年已鮮少執行死刑槍決。圖為死囚黃麟凱去年遭槍決伏法被送離看守所。鏡週刊

二審法院更在更一審時函詢看守所，查明劉男等人被收押入所時，並未陳述曾遭刑求，也無驗傷紀錄等，認定他們的刑求抗辯無可採信，3人最初在警詢的自白，均得採為論罪依據。

人性泯滅 兩個死刑送魔頭赴黃泉

歷經多次更審，法院對劉正峰的評價始終如一：「手段殘暴、慘絕人寰」。更四審判決書嚴辭指出：「被告與被害人並無深仇大恨，僅因口角、車資瑣事，便先拘禁毆打、再以童軍繩勒殺。殺害吳女後，相隔7月又以相同手段殺害林女，顯示其殘暴惡性已極，人性已經泯滅，已無宣告自由刑之餘地，有與世隔絕之必要。」

2003年10月，最高法院判處劉正峰2個死刑定讞。2004年11月25日深夜，在那個還有執行槍決的年代，劉正峰在高雄刑場伏法，隨著2聲槍響，結束了這段奪走2條無辜生命的惡魔的一生。



