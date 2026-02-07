惡．魔鏡／科幻漫畫成殺手聖經深信殺人可改運 水電工隨機砍殺房東全家：痛苦要過給別人

2009年3月9日，台北士林德行東路的陽光依舊，但對於簡姓房東一家來說，這天卻是永無止盡的夢魘開端。當年38歲的黃富康，原是一名平凡的水電工，卻因經商失利慘賠600多萬，還背負百萬債務，長期失業與家庭失和讓他遁入網咖與漫畫的世界。在那本名為《銃夢》的暴力漫畫中，反派角色馬卡克曾有一句台詞：「痛苦像流水，只要流給別人，自己就不會痛苦了。」 這句扭曲的獨白，竟成了黃富康宣洩自身鬱悶的「改運」聖經，也成了台灣司法史上第一起隨機殺人案的沉痛開端。

浴室裡的死亡約會：當番刀與鐵鎚揮向無辜

案發前4天，黃富康便在南投以550元買下了一把鋒利的番刀，並在網咖隨機抄錄了十多名房東的資料，這張紙條後來被警方稱為「死亡名單」。

3月9日上午，他帶著防狼噴霧、黑柄鐵鎚與番刀，騎車在士林街頭尋找目標，前三名房東皆因電話未通或時間不湊巧而逃過一劫，直到第四通電話，熱心的簡姓房東接了起來。

黃富康抄下數名房東的電話，隨機尋找殺人對象。鏡週刊

兩人相約看屋，簡男帶著黃富康跨入空屋，誠懇地介紹設施。當兩人走入浴室時，黃富康突然拿出噴霧朝簡男眼部噴灑，趁其狼狽洗臉時，揮起黑柄鐵鎚猛擊簡男後腦。

簡男負痛倒地掙扎，黃富康隨即抽骨番刀瘋狂揮砍，力道之猛甚至導致簡男的頸椎骨折、氣管與動脈被完全切斷，頸部幾乎只剩皮肉連接。為了確保死透，黃富康甚至朝其腹部刺入，導致被害人內臟逸出、肝臟穿通。

殺戮後，黃富康冷靜地在現場清洗番刀與身上的血跡，換上預藏乾淨的衣服，取走簡男身上的鑰匙並反鎖大門，轉身離去。

惡魔的「負責到底」：母親捨身護子與記者天網

這場瘋狂並未在空屋終結。黃富康在行凶時因用力過猛，不慎割傷自己的左手食指，他先前往新光醫院縫合傷口，同一時間，他心中又萌生更變態的念頭：他認為簡男已死，其妻兒未來將承受喪夫、喪父之痛，不如「負責到底」將其全家殺光。

黃富康從死者身上搜出簡家地址，隨後轉往簡男家中打算「斬草除根」他佯稱要簽約，誘騙簡妻開門。

進入簡宅後，他故技重施，以「浴室漏水」為由誘騙簡妻察看，隨即拿出另一把木柄鐵鎚與番刀展開第二波屠殺。簡妻在血泊中嘶聲呼喊兒子的名字，兒子衝出房門救援，也被黃富康持刀追殺至浴室，背部遭砍出23公分的裂傷。

在這生死關頭，簡妻不顧自身頸部與前胸的重傷，奮力從後方抱住黃富康的雙腿，讓兒子能爭取時間逃出大門呼救。

黃富康見事敗逃離現場，卻因二度行凶導致剛縫好的左手傷口再度裂開，只能再次折返新光醫院。

此時，一名在急診室守候採訪簡家母子的《蘋果日報》記者，察覺這名傷患神情異樣且傷口特徵吻合，隨即攔下警車舉報。在警方的槍口下，黃富康冷冷吐出一句：「人是我殺的，我就是想要殺人。」

這起震驚全台的案件在2012年死刑定讞，而黃富康在獄中度過11年後，於2023年10月因心因性休克猝逝，終年52歲。他用謬誤的漫畫邏輯毀滅了別人的家庭，最終也以卑微的方式，死在自己親手打造的囚籠裡。為這段荒謬且血腥的歷史畫下了句點。然而，那句「痛苦過給別人」的魔咒，卻永遠在受害者家屬心中刻下了無法癒合的傷痕。



