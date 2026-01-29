惦惦吃三碗公！大世科Q4營收噴出逾3成 集團最強AI小金雞

財經中心／師瑞德報導

大同集團旗下資通訊服務商大世科（8099）29日傳出捷報，在AI與資安強勁需求帶動下，繳出亮麗成績單。公司自結2025年全年營收正式突破50億元大關，來到50.09億元，年增率達27.46%，創下歷史新高紀錄；其中第四季更展現爆發力，單月營收呈現月增與年增雙成長，平均增幅超過3成。

獲利模式進化 鎖定高毛利軟體與維運服務

大世科近年積極進行商業模式轉型，已從傳統的系統整合商（SI）成功蛻變。公司策略性聚焦於高毛利的軟體與技術服務，不再僅是單純硬體買賣，而是承接高技術門檻專案。透過提供資安監控、系統技術升級等高附加價值服務，並結合後續長期的系統維運合約，成功構建出穩定且具成長性的獲利組合，帶動營收與獲利結構優化。

廣告 廣告

結合大同集團電力資源 打造 AIDC 一條龍優勢

展望2026年，AI浪潮持續席捲全球，而「電力」已成為AI算力的關鍵源頭。大世科憑藉母公司大同集團在重電與儲能領域的深厚資源，展現出同業難以複製的競爭優勢。

在爭取高階AI資料中心（AIDC）案源時，大世科能發揮集團綜效，提供客戶從前端的電力配置、綠能規劃，一路整合到後端的算力中心建置與系統調校。這種「一條龍」的整合服務能力，將是大世科攻佔AI基礎建設商機的最大利器。

大世科2025年營收突破50億大關（年增27.46%）創歷史新高！成功從傳統SI轉型，聚焦高毛利軟體與維運服務。展望2026，結合大同集團重電與儲能資源，提供從「電力配置」到「算力建置」的AIDC一條龍服務，競爭優勢難以複製。（圖／翻攝自大世科網站）

更多三立新聞網報導

投資人注意！台股交易時間恐變革 金管會證實「重新檢視可行性」

股民小確幸升級！領紀念品不用再排隊？集保「3大便民彩蛋」

金價上不封頂？飆破5,189鎂天價 台銀黃金王子曝「關鍵後市」

這是可以免費看的！想賺錢看過來 2026「8大財富預言」

