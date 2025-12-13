惱羞了？吳志中傳密訪以色列 中國駐以使館嗆「台灣省哪有外交部」

國際中心／李紹宏報導

近日《路透社》引述3名知情人士披露，傳外交部次長吳志中近期秘密訪問以色列，談論「台灣之盾」多層次防空系統。對此，中國駐以大使館發言人今（13）日在被記者問及此事時相當不滿，強調台灣是「中國的一個省」，更嗆台灣才沒有什麼外交部！

外交部政次吳志中傳密訪以色列，讓中國炸鍋。（圖／資料照）

台灣和以色列雖無正式外交關係，但兩國一直是重要民主夥伴。為了尋求國防合作，《路透社》引述知情人士消息，外傳外交部政務次長吳志中禁其祕密前往以色列訪問。

至於訪談內容，可能涉及台灣借鑒以色列「鐵穹」防禦系統概念，所研發的「台灣之盾」（T-Dome）多層次防空系統。事實上，總統賴清德已於10月國慶演說中，公開宣布將推動建置這項防空系統。

不過，秘密訪問的消息一出，立刻讓中國氣得跳腳。中國駐以大使館發言人今日嗆聲，「台灣是中國一省，沒有什麼外交部」，還特別引用中以建交公報，指出以色列政府承認「台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分」。

中國駐以大使館發言人嗆「台灣是中國一省」。圖為中國駐以色列大使肖軍正。（圖／翻攝自中華人民共和國駐以色列大使館官網）

此外，中方將台灣問題視為「中國核心利益中的核心，是一條不可逾越的紅線」。北京強烈敦促以方切實恪守一個中國原則，糾正錯誤行為，並停止向鼓吹「台獨」的分裂勢力發出任何錯誤信號，以實際行動維護中以關係大局。

面對中國嚴正抗議，台灣外交部也強硬回應，台灣和以色列擁有共同的自由和民主價值觀，也將會持續務實地推動在貿易、科技和文化等領域的互利交流與合作，並對更多互利合作形式表達歡迎。

