惱羞成怒！三重男未打方向燈「被叭」自摔 竟回家抄傢伙嗆聲

新北市32歲龔姓男子，昨（1日）深夜變換車道未打方向燈，遭後方20歲許姓男子鳴按喇叭後煞車不及自摔，竟然回家拿西瓜刀及鐵棍向對方叫囂，警方到場後喝令他交出刀械，並帶返派出所究辦，警詢後依《社會秩序維護法》及恐嚇準現行犯移送新北地檢署偵辦。

據了解，昨夜11時許，龔男騎乘機車沿三和路4段往仁愛街方向要返家，在快到家時，他往右切換車道卻沒打方向燈，後方許男鳴按喇叭提醒，造成龔男煞車不及自摔。

龔男自摔後心生不滿，認為是許男鳴按喇叭害其摔車，而許男也停在現場與對方理論，沒想到龔男竟回家「抄傢伙」，拿了西瓜刀及鐵棍朝對方叫囂，後來警方接獲報案，派員趕往現場，立即喝令龔男交出刀械，並將他帶返派出所，警詢後移送地檢署偵辦。

