想上山滑雪…12歲少女「從高空纜車重摔」驚悚畫面瘋傳！安全網沒接住她

一名12歲少女從纜車上意外墜落。圖／翻攝自IG／hellokristentv

美國加州猛獁山（Mammoth Mountain）近日發生一起驚險滑雪纜車意外，一名年僅12歲的少女在搭乘滑雪纜車時意外滑倒，結果整個人懸掛高空，最終從約8.5公尺的高度墜落至雪地，影片在網上曝光後掀起瘋傳，也引發網友對於纜車安全桿使用的討論與滑雪場安全相關規範。

根據太陽報（The Sun）等外媒報導，這起事件發生在1月31日，踩著滑雪板的少女當時已經坐上纜車，但疑似一不小心打滑、身體失去平衡，整個人滑出纜車外，一同搭乘的少女父母見狀後也立刻伸手抓住女兒，避免女兒墜落。影片可見，少女緊緊抓著另一人的手，整個人懸掛在半空中，懸在半空中至少15秒，而且這段期間纜車還持續運行，越來越往高處走，情況相當危急。

滑雪場工作人員察覺異狀後，隨即到場展開救援，在纜車下方鋪設緩衝墊和安全網，希望能接住即將墜落的少女。不過在撐了一段時間後，少女仍因體力不支而從纜車墜落，儘管下方已設置安全網，但少女大部分身體都沒能落入網中，幾乎是直接摔落在冰冷的雪地上，只見倒在雪地上的少女數秒後才慢慢抬頭，意識似乎還算清醒，也被現場緊急救援人員檢視身體狀況，確認是否有明顯外傷。

少女未能跌入安全網，而是直接墜落雪地上。圖／翻攝自IG／hellokristentv

這段影片被網紅「Hello Kristen」分享到IG，並留下「使用滑雪纜車安全桿的重要性」的影片標題，也讓影片曝光後頓時引發熱議，她在文中表示，自己原本不打算上傳影片，但因經常有人與她爭論是否需要放下纜車安全桿一事，因此決定分享這段畫面示警大眾，並指出在歐洲搭乘滑雪纜車時，放下安全桿是強制規定，認為美國也應比照辦理。

不過影片留言區隨後出現不同說法，自稱是影片中少女母親的網友回應表示，這起意外之所以會發生，並非全然是因為沒有放下安全桿所致，而是因為女兒是在登上纜車的瞬間就滑倒，事發過於突然，就連一起坐上纜車的父母都來不及將安全桿放下，只能立刻抓住孩子、盡力支撐到救援人員趕到。

少女母親無奈直言：「這是一連串在極短時間內發生的小選擇，最終導致了一場意外。身為母親，我知道保護孩子是我的責任，我們已經撐到極限、撐得夠久，讓工作人員有時間就位，確保她最後能自行走離現場。」慶幸的是，少女墜落雪地後只有擦挫傷，並沒有出現骨折或重傷情況。

值得注意的是，日本長野縣小谷村的「栂池高原度假村」滑雪場1月31日也發生懸掛纜車的死亡意外，一名22歲的澳洲女子布魯克（Brooke Day）背著背包搭上纜車，然而當時背包胸前固定帶已經扣好，另一個背包扣卻不慎卡進纜車座椅，結果布魯克因來不及脫下背包、在纜車到站時未能下車，最後遭拖行到半空中，送醫搶救後仍宣告不治。接連發生的纜車事故，也再度引發外界對滑雪場安全規範與乘客自我防護措施的關注。



