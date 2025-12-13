想不起前天晚餐內容？醫師示警：恐患上「手機失智症」

日本失智症權威醫師奧村步指出，過度使用智慧型手機導致的「手機失智症」若長期未改善，將造成溝通能力下降、睡眠問題加劇，也會讓人缺乏活力。他列出10項症狀供民眾自我檢測，若同時出現多項症狀就得提高警覺。

日本TBS電視台節目《Nスタ》邀請專家說明，「手機失智症」與一般認知功能障礙造成的失智症不同，是因過度使用手機，大量資訊不斷灌入導致大腦疲勞，雖然記憶還在，但無法把記住的資訊找出來，就像找不到「抽屜」或打不開，無法順利提取記憶。

節目引用奧村步提出的10項症狀，可自測是否有「手機失智症」，包括手機不在身邊就焦慮、上廁所或洗澡都要帶手機、沒有滑手機就睡不著、聽到不存在的通知聲或震動、瞬間想不起來人名或物品名稱、詞窮且對話時想不到適合回應、工作或做家事效率下降、在工作家務育兒等方面易過度思考、容易擔心焦慮、睡眠不足。

日本東京「金町站前腦神經內科」院長內野勝行表示，智慧型手機本身並非壞東西，只要能主動有意識地吸收資訊，就是非常有用的工具。然而不少人都是無意識地一直滑手機，導致大腦塞滿大量雜亂資訊，變成「垃圾場」，漫無目的滑手機會讓大腦無法有效處理資訊。

內野勝行也提出5項預防方法，包括規定使用時間、選擇觀看真正有興趣的內容，避免無意識無止盡地滑手機。此外，多去不熟悉的街道上散步但不使用手機、去露營或做三溫暖來數位排毒、中午小睡四十至五十分鐘緩解大腦疲勞，都有助預防手機失智症。

