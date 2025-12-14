想不起前天晚餐吃啥？日專家警告恐是「手機失智症」 10徵兆要注意

你還記得前天晚餐吃了什麼嗎？如果一時想不起來，問題可能不只是健忘。日本腦神經內科醫師提醒，長時間、無目的地滑手機，可能讓大腦陷入一種被稱為「手機失智症」的狀態。

日本TBS電視台節目《Nスタ》近日邀請專家解析「手機失智症」的成因。節目指出，這種狀況與一般因神經退化引起的失智症不同，並非「記不住」，而是「想不起來」。也就是說，記憶其實仍存在，但因大量資訊不斷湧入，大腦過度疲勞，導致無法順利把資訊從記憶中提取出來，就像找不到抽屜，或抽屜卡住打不開。

日本失智症權威醫師奧村步指出，若長期維持這樣的用手機習慣，可能讓大腦持續處於亢奮狀態，不僅影響溝通能力，也可能加重睡眠問題，讓人整體精神與活力下降。他也整理出10項常見徵兆，提醒民眾可以自我檢視。

這些症狀包括：手機不在身邊就感到焦慮、上廁所或洗澡也要帶著手機、沒有滑手機就難以入睡、出現幻聽以為有通知聲或震動、一時想不起人名或物品名稱、對話時容易詞窮、工作或家務效率下滑、在日常事務上過度思考、情緒容易焦慮，以及長期睡眠不足。若同時出現多項情況，就應提高警覺。

而東京金町站前腦神經內科院長內野勝行也強調，智慧型手機本身並非壞事，關鍵在於使用方式。若是有意識地選擇內容、主動吸收資訊，手機可以成為有效工具；但若只是無止盡地滑，雜亂資訊不斷堆積，反而可能讓大腦像「垃圾場」一樣超載。

內野勝行建議，平時可為自己設定使用手機的時間，避免漫無目的瀏覽，也可嘗試只觀看真正感興趣的內容。此外，刻意在陌生街道散步、不帶手機外出，或透過露營、三溫暖等方式進行「數位排毒」，以及中午短暫午睡約40至50分鐘，都有助於減輕大腦疲勞，降低手機失智症的風險。

