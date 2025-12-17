想不起前一天晚餐吃啥嗎？ 日專家：恐是「手機失智症」

台北市 / 綜合報導

現代人的生活難以脫離智慧型手機，日本專家提醒，如果長時間使用讓大腦疲勞記憶混亂，就有可能出現「手機失智症」。

最常見的狀況就是忘記前一天晚上吃什麼。貼文一出，廣大網友驚呼完了，我真的想不起來。不過也有人表示，不是不記得，是因為那些日常小事不需要花腦力記。

日本專家表示 「手機失智症」是因為接收過量資訊，讓腦袋像塞滿雜物的倉庫一樣，雖然儲存了但卻想不起來，像是記憶的抽屜打不開，導致想不起名字、詞窮、反應變慢等等。

原始連結







更多華視新聞報導

智慧型手機OUT！ 雪梨私校規定學生用「傳統折疊機」

中國傳音科技「最輕薄智慧型手機」 厚度僅5.75mm

秀新智慧型手機！ 王世堅：何志偉說可以用LINE

